Nowe wyświetlacze, tablice i windy na stacji Lubliniec

Pasażerowie w Lublińcu mają do dyspozycji coraz więcej wyświetlaczy z informacjami o kursowaniu pociągów. Na stacji pojawiły się również nowe windy.

REKLAMA

Dla pasażerów na peronach w Lublińcu dodatkowa informacja o kursowaniu pociągów ułatwia podróże. System informacji pasażerskiej to 14 kompletów wyświetlaczy, 4 tablice tunelowe oraz 3 infokioski. Dodatkowy przekaz danych na nowych urządzeniach ułatwi podróżowanie m.in. dzieciom i młodzieży dojeżdżającej do szkół w Lublińcu oraz osobom niesłyszącym i niedosłyszącym. Na stacji wzrośnie bezpieczeństwo dzięki monitoringowi na peronach, w przejściu podziemnym i windach. Wykonane prace poprawiły jakość komunikatów głosowych.

Pasażerowie korzystają już z informacji świetlnych na dwóch peronach. W październiku zostaną zakończone testy urządzeń i prace w pozostałych miejscach. Inwestycja prowadzona jest przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach zadania „Zaprojektowanie, dostawa oraz montaż systemu SDIP i monitoringu SMW na stacji Lubliniec linii nr 61 Kielce - Fosowskie”. Wartość prac to ponad 2 mln zł. Wykonawcą jest firma Telkol Sp. z o.o.

Na stacji Lubliniec podróżni z ograniczoną możliwością poruszania się zyskali istotne ułatwienie w dostępie na perony. Od lutego pasażerowie korzystają z trzech wind: na peronach i od strony miasta. Dużo łatwiejsze jest podróżowanie na linii Katowice – Kluczbork, Częstochowa – Kluczbork i dalej do Wrocławia. Windy są przystosowane także do korzystania przez osoby z rowerami. Dźwigi mają informacje głosowe oraz informacje w alfabecie Braille’a. Wartość prac to 1,7 mln zł.

Lubliniec to kolejna stacja przystosowana przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. do oczekiwanego komfortu podróży. Na inwestycje przeznaczono z budżetu prawie 4 mln zł.