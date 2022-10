Nowe życie dawnego stadionu "Kolejarz" w Katowicach

Teren przy ul. Asnyka, gdzie niegdyś mieścił się stadion „Kolejarz”, znów może służyć mieszkańcom i stać się areną sportowych zmagań i rekreacji. Prezydent Katowic Marcin Krupa oficjalnie otworzył nowy kompleks sportowy.

- Bardzo zależy mi na tym, by katowiczanie mieli coraz więcej możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu, dlatego cały czas inwestujemy w rozbudowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej. Cieszę się, że dzisiaj oddajemy w ręce katowiczan nowoczesną przestrzeń do rekreacji i uprawiania sportu - zarówno amatorskiego, jak i profesjonalnego – powiedział Marcin Krupa, prezydent Katowic. - To miejsce ma wspaniałe sportowe tradycje. Sam w swoim dzieciństwie spędziłem tutaj wiele chwil. Cieszę się, że kolejne pokolenia będą mogły korzystać z nowoczesnej infrastruktury. Na Asnyka każdy znajdzie coś dla siebie. Stworzyliśmy wielofunkcyjny stadion zaprojektowany pod mieszkańców, którzy przedstawiali nam swoje oczekiwania w trakcie przeprowadzonych konsultacji społecznych – dodał prezydent.

Od tradycyjnej lekkoatletyki po baseball i street workout

Kompleks sportowy przy ul. Asnyka 27 jest nowoczesnym stadionem wielofunkcyjnym, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie. Jest tu boisko piłkarskie z nawierzchnią syntetyczną, boisko do baseballu z nawierzchnią z trawy naturalnej i mączki, a także dwa boiska do piłki plażowej i boisko wielofunkcyjne. Miłośnicy lekkoatletyki będą mogli korzystać z 5-torowej bieżni z nawierzchnią poliuretanową oraz dodatkowego toru z fragmentem bieżni prostej do biegu na 100 metrów, rozbiegu i skoczni do skoku wzwyż, rzutni do pchnięcia kulą, rozbiegu i skoczni do skoku o tyczce, a także piaskownicy z rozbiegiem do skoku w dal. Na terenie kompleksu umieszczono ponadto strefę street workout oraz ścieżkę rowerową. Co ważne, zastosowane rozwiązania pozwalają tu organizować zawody lekkoatletyczne, a także rozgrywki III ligi piłkarskiej. Dla kibiców powstały trzy trybuny, których łączna pojemność to ponad 500 miejsc, a w budynku zaplecza sanitarno-szatniowego przygotowano przestrzeń dla dziennikarzy prowadzących relacje z organizowanych tu wydarzeń sportowych.

- Stadion przy Asnyka to kolejne miejsce na sportowej mapie Katowic, gdzie mieszkańcy będą mogli spędzać wolny czas. Wielofunkcyjny obiekt jest ogólnodostępny i oferuje szerokie możliwości miłośnikom różnych dyscyplin. Obiekt otwarty jest dla mieszkańców przez cały tydzień, od godziny 6.30 do 21.30. Oczywiście korzystając z kompleksu sportowego należy używać obuwia sportowego. Murawa do piłki nożnej oraz boisko do baseballa - ze względu na specjalną nawierzchnię - wymagają obuwia uzgodnionego z obsługą obiektu – mówi Daniel Muc, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Zaangażowanie mieszkańców, prezydenta i miejskiej spółki

Stadion przy ul. Asnyka to kolejna z realizacji miejskiej spółki Katowickie Inwestycje S.A. Uroczyste wbicie łopaty miało miejsce 21 września 2020 roku, a koszt inwestycji wyniósł 40,9 mln zł brutto. - Ten kompleks sportowy to miejsce o szerokim wachlarzu możliwości, gdzie każdy mieszkaniec Katowic znajdzie coś dla siebie. Infrastruktura została zaplanowana i zrealizowana tak, by umożliwiała zarówno organizację profesjonalnych wydarzeń sportowych, jak również spędzanie wolnego czasu przez amatorów rekreacji i aktywnego wypoczynku – wyjaśnia Andrzej Hołda, prezes zarządu Katowickich Inwestycji S.A.

W powstanie kompleksu zaangażowani byli także sami mieszkańcy, z którymi prowadzone były szerokie konsultacje społeczne. Pierwsze z nich miały miejsce w 2014 roku, gdy katowiczanie przedstawili swoje oczekiwania wobec tego obiektu. 2 lata później ponownie zaproszono ich do dyskusji, tym razem przedstawiając propozycję koncepcji architektoniczno-urbanistycznej powstałej na podstawie zgłoszonych wcześniej propozycji. Inwestycja była priorytetem także dla prezydenta Marcina Krupy, który zobowiązał się do jej realizacji w ramach „Umowy z mieszkańcami”.