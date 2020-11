Nowe życie starej stajni. To projekt Zbigniewa Maćkowa

Dawna stajnia koszar wojskowych na Kępie Mieszczańskiej zyska nowe życie. Wszystko za sprawą dewelopera Eiffage Immobilier Polska, który wkomponuje część historycznego budynku w nowoczesną inwestycję mieszkaniową.

Z poszanowaniem historii Wrocławia. W myśl tej idei zaprojektowana została Atmo, którą na Kępie Mieszczańskiej zbuduje deweloper Eiffage Immobilier Polska. Elementem jednego z nowych budynków będzie fasada dawnej stajni, która w XIX wieku wchodziła w skład koszar wojskowych. – Bryła Atmo została zaprojektowana spójnie z okoliczną architekturą. Dzięki temu historia zatrzyma się w niej dla przyszłych pokoleń – podkreśla Sebastian Bieńkowski, dyrektor ds. projektów Eiffage Immobilier Polska.

Kartka z kalendarza

Druga połowa XVIII wieku. Na Kępie Mieszczańskiej rozpoczyna się budowa koszar artylerii według projektu C. G. Langhansa – jednego z najważniejszych przedstawicieli wczesnego klasycyzmu w architekturze Prus. Pałac rodziny Wallenberg-Pachaly i pałac Hatzfeldów we Wrocławiu to także dzieła tego niemieckiego architekta. Zaprojektowane przez niego koszary na Kępie Mieszczańskiej stanowiły jeden z najważniejszych obiektów militarnych ówczesnego Wrocławia. Cały kompleks był jednym z największych w tym okresie w Prusach. Koszary mogły pomieścić 3000 żołnierzy. W wieku XIX w budynkach mieściły się m.in. kasyno oficerskie, lazaret, garaże, a także stajnie.

Znaczna część zabudowy Kępy Mieszczańskiej uległa zniszczeniu podczas oblężenia Festung Breslau. Koszary zlikwidowano w 1945 roku. Ślad po nich pozostał do dziś i zostanie zachowany. To, zdaniem Arkadiusza Förstera, przewodnika po Wrocławiu, właściwa droga:

– Jeśli z jakiegoś powodu historyczny obiekt nie może dłużej pełnić swojej wcześniejszej funkcji, to każda próba nadania mu nowego życia jest nie tylko potrzebna, ale jest wręcz konieczna. Tylko w ten sposób możemy zachować dla przyszłych pokoleń obraz rzeczywistości, w której żyli ich ojcowie czy dziadkowie.

Nowe życie stajni

Po wielu latach popadania w ruinę dawna stajnia wojskowa doczeka się renowacji i zyska nową funkcję. – Budynek wciąż przypomina o tym, że kiedyś na Kępie Mieszczańskiej stacjonował 2 Regiment Artylerii Polowej. Dzięki jego zachowaniu mamy ciągłość historyczną widoczną dla wszystkich. Każdy, gdy spojrzy na nową inwestycję, zobaczy, że to miejsce funkcjonowało już dziesiątki, może i setki lat wcześniej, że tu żyli kiedyś ludzie – zauważa Arkadiusz Förster.

W Atmo pojawią się mieszkania i lokale usługowe, które utworzą pasaż. Autorem projektu całej inwestycji jest renomowana pracownia Zbigniewa Maćkowa. – Część dawnego Wrocławia dostała szansę na drugie życie. Takie obiekty mają niespotykany potencjał do wykreowania klimatycznych wnętrz. Budynek został podzielony na trzy nawy i przykryty sklepieniami w układzie krzyżowym. W połączeniu z ceglaną elewacją daje to niepowtarzalny efekt. Dzięki temu Atmo wyróżni się na tle okolicznych zabudowań – mówi architekt. Unikalny charakter kompleksu będzie wyczuwalny także w strefach wejściowych, korytarzach, windach, elementach elewacyjnych i przeszkleniach.