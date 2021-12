Nowoczesna architektura wśród zieleni we Wrocławiu

Nowoczesna architektura wśród drzew i rosnących cały rok krzewów i bylin charakteryzuje osiedle Nowe Miasto Jagodno we Wrocławiu. Zakończył się drugi etap inwestycji.

Atal sfinalizował budowę i uzyskał pozwolenia na użytkowanie dla drugiego etapu osiedla Nowe Miasto Jagodno we Wrocławiu. Kompleks usytuowany w dzielnicy Krzyki, u zbiegu ulic Asfaltowej i Buforowej, charakteryzuje się ciekawymi rozwiązaniami architektonicznymi oraz przemyślaną kompozycją zieleni.

– To co wyróżnia tę inwestycję to nowoczesna architektura, która zapewni wygodę mieszkańcom, a także elegancka zabudowa oraz imponująca roślinność. Na terenie osiedla nie zabraknie drzew oraz kwitnących cały rok krzewów i bylin, a całość będzie podkreślona intuicyjnym i energooszczędnym systemem oświetleniowym – mówi Angelika Kliś, Członek Zarządu ATAL S.A.

Pierwszy etap inwestycji Nowe Miasto Jagodno został oddany do użytkowania we wrześniu 2021 roku i liczył 187 lokali. W 2022 planowane jest oddanie trzeciego oraz czwartego etapu. Łącznie przekazane zostaną klucze do ponad 800 mieszkań. Większość została już sprzedana, choć wolnych do zakupu jest jeszcze ok. 120.