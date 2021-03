Nowoczesna przestrzeń o wielu funkcjach. Najnowszy projekt biura Easst

Architekci z biura Easst musieli tak przygotować projekt, aby nowy budynek idealnie pasował do już zastanej przestrzeni. Podeszli do tematu bardzo kreatywnie. Postawili na tradycyjny dach i nowoczesne elementy elewacji.

REKLAMA

Budynek znajduje się na skrzyżowaniu ulic św. Leonarda oraz ul. Piątkowskiej w Poznaniu. Powstał na miejscu zdegradowanej przestrzeni, która była przez lata parkingiem. W założeniu projektowym istotnym elementem w myśleniu o bryle było dopasowanie się do istniejącego budynku, który posiada dość rozrzeźbioną elewację oraz dach dwuspadowy asymetryczny.

– Naszym założeniem było zatem stworzenie dachów stromych przełamanych nowoczesnymi lukarnami. To połączenie tradycyjnego dachu i nowoczesnych elementów elewacji spowodowało nawiązanie dialogu z istniejącym budynkiem – opowiadają architekci. Dzięki temu zabiegowi budynek zmienia się również wraz z kątem obserwacji, a jego ogląd staje się nieoczywisty.

Okna zostały skomponowane w tradycyjnym układzie, ale ich położenie zostało zaburzone. Przesunięcia stworzyły nowoczesną interpretację tradycyjnego wzoru. Dodatkowo zastosowano okna narożnikowe, które dodały lekkości i nowoczesności. Bryła została też wzbogacona o balkony, które ze względu na funkcję budynku pojawiają się od drugiej kondygnacji. Ich duży wysięg w połączeniu z subtelnym detalem powoduje mocne zróżnicowanie kondygnacji mieszkalnych.

Dookoła okien zastosowano bardzo cienkie ramki stalowe, które dzięki wysunięciu poza lico elewacji wzbogacają kompozycję o światłocień. Podziały elewacji w nawiązaniu do rozedrganego rytmu okien kontynuują zamysł stworzenia nowoczesnej kompozycji. Są one nieregularne i trzymają się tylko horyzontalnych podziałów okien.

Wejście do budynku zostało wyróżnione przez zastosowanie kontrastowego koloru płyty i wsunięte do środka budynku, dzięki czemu powstał naturalny podcień. Funkcje podzielono piętrami. Na parterze i piętrze znajdują się lokale usługowe. Na kolejnych piętrach zlokalizowano mieszkania, które na ostatniej kondygnacji posiadają antresole pod dachem. Antresole doświetlone są oknami dachowymi, które w połączeniu z dużymi oknami zapewniają we wnętrzach dużo dziennego światła o różnych kątach padania. Budynek posiada też kondygnację podziemną, która mieści garaż. Ze względu na bardzo małą działkę wjazd do kondygnacji garażowej został zaprojektowany w formie windy samochodowej.

Pow. działki: 927 m2

Pow. zabudowy: 358,35 m2

Pow. użytkowa budynku: 1481,74 m2

Kubatura: 6085,39 m2

Projekt: arch. Marcin Sucharski, arch. Łukasz Sterzyński , arch. Juliusz Dudniczek, EASST ARCHITECTS

Zdjęcia: Przemysław Turlej