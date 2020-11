Nowoczesna, wygodna przestrzeń miejska powstanie na Służewcu

Echo Investment we współpracy z pracownią architektoniczną BBGK Architekci stworzyli projekt, który wprowadzi do biznesowej części Mokotowa nowe funkcje. Będę to mieszkania, sklepy, punkty usługowe oraz duża przestrzeń społeczna.





Kwartał przy ul. Wołoskiej i Konstruktorskiej stanie się prawdziwie wygodnym miastem, gdzie w zasięgu krótkiego spaceru można mieszkać, pracować, uczyć się czy spędzać wolny czas. W miejscu dwóch starszych biurowców oraz dużej rezerwy terenu powstanie osiedle z około 1,2 tys. mieszkaniami z zieloną przestrzenią do sąsiedzkich spotkań, a także ścieżki dla rowerzystów i pieszych.

Charakterystycznym punktem projektu będzie ogólnodostępny park liniowy wzdłuż ul. Wołoskiej, który w przyszłości mógłby poprowadzić aż do Pola Mokotowskiego. Deweloper zbuduje też w okolicy wygodną szkołę dla co najmniej 250 dzieci. Całe przedsięwzięcie to kolejny etap przełamywania monokultury biznesowego Mokotowa, wprowadzania nowych funkcji i balansu w życie dzielnicy. Dzięki równowadze pomiędzy już istniejącymi a nowymi funkcjami, wszystkie potrzeby mieszkańców i użytkowników będą zaspokajane w zasięgu spaceru.

– Echo Investment ma w strategii tworzenie dobrych miejsc do życia, pracy i spędzania wolnego czasu, miejsc które przyciągają ludzi, które nazywamy „destinations”. Takie założenia przyjmujemy w przypadku nowego projektu na Służewcu. Dziś to miejsce ma świetną zabudowę biurową, bliskość centrum Warszawy i polepszającą się infrastrukturę społeczną. Po dodaniu nowych funkcji, czyli mieszkań z ogólnodostępną przestrzenią zieloną, stanie się modelowym, wielofunkcyjnym i w pełni zrównoważonym fragmentem Warszawy – mówi Małgorzata Turek, członek zarządu Echo Investment.

Dominującą częścią projektu są zróżnicowane tereny zielone oraz przestrzenie wspólne i publiczne. Na działce o powierzchni około 4,7 ha znajdzie się 7 budynków z około 1,2 tys. mieszkań na sprzedaż oraz budynek z mieszkaniami na wynajem. Wszystkie budynki będą otulone naturalną i zróżnicowaną zielenią, która wesprze retencję wody w mieście. Łącznie na terenie osiedla oraz w bezpośrednim sąsiedztwie, zieleń zajmie aż 3 ha. Echo Investment zaproponowało także stworzenie na miejskich terenach wzdłuż ul. Wołoskiej, parku liniowego dla pieszych i rowerzystów, który stałby się zaczątkiem miejskiego szlaku łączącego Służewiec z Polem Mokotowskim. Samo osiedle jest zaprojektowane tak, bo było otwarte, zapraszające przechodniów i łączące sąsiedzkie kwartały siecią ścieżek rowerowych i pieszych.

– Naszym celem było zaprojektowanie tkanki miejskiej, podnoszącej jakość całej przestrzeni na Służewcu. W urbanistyce odeszliśmy od modernistycznego planowania miasta, rozdzielającego mieszkanie od pracy, tereny rekreacyjne od sklepów oraz usług. Dlatego chcemy wpasować nowe funkcje do obecnego, głównie biurowego charakteru okolicy. Zadbaliśmy także o infrastrukturę społeczną. Wzbogacenie dzielnicy o funkcję mieszkaniową sprawia, że okolica będzie miała nowe potrzeby, w tym łatwy i bezpieczny dostęp do szkoły – mówi Wojciech Kotecki z pracowni BBGK Architekci.

Szkołę dla co najmniej 250 dzieci z młodszych klas Echo Investment wybuduje na działce przy ul. Konstruktorskiej. Projektuje ją pracownia WWAA.