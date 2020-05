Nowoczesne i komfortowe miejsce pracy dla strażaków

Obiekty wykorzystywane w codziennej pracy służb mundurowych powinny być nowoczesne, funkcjonalne i ułatwiać szybkie reagowanie w nagłych przypadkach. Przykładem takiego obiektu jest siedziba Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żninie. Za projekt konstrukcji oraz instalacji, w które wyposażono budynek, odpowiada poznańska pracownia projektowa Demiurg.

Jednostka ratowniczo-gaśnicza powstała przy ul. Dąbrowskiego w Żninie. Dwukondygnacyjny budynek o powierzchni blisko 3 tys. mkw. składa się z części administracyjnej z salą szkoleniową oraz pomieszczeniami dla załogi: szatnią, sypialnią, kuchnią i toaletami z prysznicami.

Wewnątrz nie zabrakło miejsca na pomieszczenia treningowe, które wspólnie z zaprojektowaną na terenie inwestycji ścianą wspinaczkową, stanowią doskonałe zaplecze do ćwiczeń pożarniczych. Budynek wyposażono w boksy garażowe, mieszczące 12 pojazdów ratowniczo-gaśniczych.

Obiekt spośród innych tego typu realizacji wyróżnia lądowisko dla śmigłowców ratowniczych, przystosowane do obsługi lądowań nocnych. Zostało zlokalizowane na dachu komendy. Konstrukcję lądowiska wykonano z profili stalowych, pełniących rolę rusztu podpierającego zespoloną z nim krzyżowo zbrojoną płytę żelbetową, o grubości 25 cm. Konstrukcja została wsparta na żelbetowych ścianach budynku. Lądowisko zaprojektowano do przeniesienia obciążeń od śmigłowca o masie do 5,7 t. W celu uniknięcia przekazywania na budynek drgań towarzyszących lądowaniu śmigłowca, oparcie zrealizowano na 26 łożyskach podporowych, wykorzystywanych między innymi w mostownictwie. W grubości płyty żelbetowej przewidziano instalacje podgrzewające, zabezpieczające jej powierzchnię przed oblodzeniem.

Strażnica w Żninie służy strażakom, którzy oprócz codziennych obowiązków, obecnie aktywnie wspierają walkę z epidemią wywołaną przez koronawirusa.