Nowoczesne, komfortowe, bezpieczne, proekologiczne - takie mają być budowane od podstaw dworce w Sadurkach i Kaniach

W Sadurkach wykonawca zakończył już prace przygotowawcze i rozpoczął budowę fundamentów nowego dworca. Natomiast w Kaniach zakończone zostały roboty związane z wznoszeniem konstrukcji nowego budynku dworca. Obydwa dworce to nowoczesne obiekty realizowane w formule Innowacyjnych Dworców Systemowych według autorskiego pomysłu PKP S.A. Będą to tzw. dworce modułowe, które charakteryzują się nowoczesną formą oraz funkcjonalnym układem architektonicznym.

Zaprojektowano je jako budynki parterowe, składające się z dwóch części połączonych wiatą. Pierwsza z nich to przestrzeń dworcowa, w której będą się mieścić poczekalnia oraz toalety. W drugiej części - komercyjnej - znajdzie się niewielki lokal handlowo-usługowy. Pod wiatą zlokalizowano stojaki rowerowe wraz ze stacją naprawy jednośladów oraz miejsce na biletomaty i automaty z napojami czy przekąskami. Dominantą architektoniczną w bryłach nowych dworców będzie wieża zegarowa o wysokości około 8 metrów. Zamontowany zostanie na niej wielkowymiarowy podświetlany zegar.

- Program Inwestycji Dworcowych to jeden z filarów rozwoju polskiej kolei. Służy poprawie warunków dla podróżnych na dworcach w wielu miejscach w kraju – korzystają na nim także miejscowości woj. lubelskiego. To kolejny krok na drodze do celu, którym jest bezpieczna, komfortowa i przewidywalna polska kolej – mówi Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury.

- Budowa nowoczesnych, ekologicznych i dostępnych dla wszystkich grup podróżnych dworców, takich jak te, które powstają w Sadurkach i Kaniach w województwie lubelskim, to bardzo ważny element dla rozwoju nowoczesnej i komfortowej kolei w Polsce. Jestem przekonany, że realizacja tych inwestycji umożliwi mieszkańcom sprawniejszą i szybszą komunikację, oraz sprawi, że kolej stanie się dla nich przyjaznym środkiem transportu - mówi Janusz Kowalski, wiceminister aktywów państwowych.

- W makroregionie Polski Wschodniej wciąż mamy najniższy w kraju wskaźniki wykorzystania kolei. Chcemy żeby coraz więcej pasażerów korzystało z tego środka transportu oraz żeby kojarzył się on z nowoczesnością i jakością. Nowe dworce powstają przy wsparciu Funduszy Europejskich w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Dbamy o to, żeby były funkcjonalne i dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - mówi Małgorzata Jarosińska-Jedynak, minister funduszy i polityki regionalnej.

- Program Inwestycji Dworcowych zakłada nie tylko rewitalizację zabytkowych budynków dworcowych, ale także budowę nowych bardzo nowoczesnych obiektów, które mają poprawiać komfort podróżnych – naszych klientów, także na mniejszych stacjach, takich jak Kanie czy Sadurki. Budowane dworce modułowe to obiekty niewielkie, ale wyposażone w najnowsze rozwiązania technologiczne, przyjazne pasażerom i środowisku. Polska się zmienia na naszych oczach. Cieszymy się, że Polskie Koleje Państwowe S.A. mają w tym swój udział – mówi Ireneusz Maślany, członek zarządu PKP S.A.

Nowe dworce w Sadurkach i Kaniach to jednak nie tylko nowoczesna i funkcjonalna architektura. Budynki będą pozbawione barier architektonicznych oraz zostaną wyposażone w wiele udogodnień dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Dla osób niewidzących i niedowidzących zaprojektowano ścieżki prowadzące w budynku i jego otoczeniu, oznaczenia w alfabecie Braille’a, kontrastowe zestawienie kolorystyki wnętrz dworców, a także tablice dotykowe z planem obiektu. Dużym ułatwieniem dla wszystkich podróżnych będą również elektroniczne tablice przyjazdów i odjazdów pociągów oraz system informacji głosowej.