Nowoczesny akademik w Oslo przykładem domu studenckiego przyszłości

Co będzie ważne dla przyszłych akademików w postpandemicznym świecie? Jednym z istotnych aspektów, jeśli chodzi o mieszkania dla studentów, są przestrzenie, które zachęcają do interakcji społecznych.

REKLAMA

Granica między pracą, nauką i czasem wolnym stają się coraz bardziej zatarte. Z powodu Covid19 rzeczywistość się zmieniła, praca i nauka na odległość stały się teraz normą. Nasze biuro, czy też gabinet, będzie prawdopodobnie znacznie bardziej mobilne, co prowadzi nas do pytania, jak będą wyglądać domy studenckie w przyszłości. Diagonale w Oslo to zarówno biura, jak i mieszkania studenckie, a budynek opisywany jest jako część nowoczesnego Oslo.

Przeczytaj także >> Polska firma buduje drewniane osiedle w Norwegii

Co będzie ważne dla przyszłych akademików?

Bliskość świetnych sal wykładowych lub przestrzeni dydaktycznych prawdopodobnie nie znajdzie się na liście priorytetów - pandemia uczyniła nas znacznie bardziej elastycznymi, jeśli chodzi o fizyczną infrastrukturę nauczania. Jednak jednym z ważnych aspektów, jeśli chodzi o mieszkania dla studentów, są nadal przestrzenie, które zachęcają do interakcji społecznych.

Diagonale mieści się w samym środku centrum miasta, gdzie znajduje się wiele obiektów kulturalnych, restauracji i sklepów. Diagonale usytuowany jest tak centralnie, jak to tylko możliwe. Poza tym, że budynek znajduje się w samym centrum miasta, najemcy mają również dostęp do własnej oazy - dużego tarasu na dachu. Stamtąd rozpościera się piękny widok na całe miasto.

Jak wynika z badań, obecność studentów na terenach miejskich pozytywnie wpływa na życie miasta. Akademiki to orędzie dla zrównoważonych miast, które zapewniają bezpieczeństwo, życie i ruch. Uczeń nie tylko znajduje się w samym centrum, ale także blisko natury. Nie wybierając się daleko można wypożyczyć kajak, popływać lub wybrać się na wycieczkę do Ekebergsparken, gdzie poznajemy zarazem naturę i kulturę. Istnieją tu również możliwości dla rolnictwa miejskiego.

I akademik, i biuro

Diagonale składa się z dwóch bloków, z których jeden to 9-kondygnacyjny budynek biurowy, a drugi to akademik z 308 mieszkaniami. Oba budynki są połączone przez niższe piętro z udogodnieniami, takimi jak parking. Solidne materiały i przemyślane rozwiązania to symbol budynku. Część biurowa budynku uzyskała pożądaną klasyfikację BREEM-NOR w ocenie Very Good, a oba bloki posiadają klasę energetyczną A.

Architekt: Lund Hagem Arkitekter, Atelier Oslo

Wykonawca: Staticus

Rozwiązania WICONA: WICTEC EL SK (oparty na WL75)