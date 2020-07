Nowoczesny akademik zyska Szczecin. Będzie miał podwyższony standard

Pomorski Uniwersytet Medyczny, jako pierwszy w Szczecinie, planuje najpóźniej za trzy lata wybudować i oddać do użytkowania kolejny, tym razem bardzo nowoczesny akademik.

REKLAMA

Akademik usytuowany będzie na dwóch działkach położonych przy Alei Piastów 28-29 w Szczecinie, przekazanych w czerwcu br. PUM-owi od Skarbu Państwa przez prezydenta Szczecina Piotra Krzystka.

W Rektoracie Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie podpisany został list intencyjny pomiędzy rektorem PUM prof. Bogusławem Machalińskim oraz prezesem Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Hotelowego Gheorghe Marianem Cristescu w sprawie budowy akademika o podwyższonym standardzie.

- Już dawno myśleliśmy o takiej inwestycji. Bowiem blisko 80 proc. naszych studentów jest przyjezdnych. Każdy z nich poszukuje miejsca zamieszkania na czas studiów. I jest to zapotrzebowanie rosnące. Rosnące są również wymagania względem oferowanych standardów – mówi prof. Bogusław Machaliński, rektor PUM. – Nasza uczelnia w obszarze medycznym, dydaktycznym, naukowym, a teraz i socjalnym dąży do osiągania najwyższego poziomu europejskiego. Chcemy go oferować zarówno naszym pacjentom podczas leczenia, ale również naszym studentom podczas nauki – podkreśla prof. Machaliński. – Przewidujemy kwaterowanie studentów ze wszystkich szczecińskich uczelni, oczywiście pierwszeństwo będą mieli studenci PUM-u.

Powierzchnia nieruchomości, na której akademik bądź kompleks akademików powstanie, wynosi ponad 4,6 tys. mkw. Obiekty spełniać będą standardy równe wymaganiom 3-4 gwiazdkowych hoteli. Akademik będzie posiadał również liczne udogodnienia oczekiwane przez młodzież uczącą się – strefy ciszy, wi-fi, gastronomia, pralnia, strefa zieleni, siłownia i inne.

– Dla nas jest to kolejny ważny krok w rozwoju Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Hotelowego. Wchodzimy w segment, na który uważam, że będzie coraz większe zapotrzebowanie i w związku z tym planujemy jego dalszy rozwój. Bardzo się cieszę, że zaczynamy od Szczecina i współpracujemy z prestiżowym Pomorskim Uniwersytetem Medycznym. Jestem przekonany, że powstanie tego nowoczesnego obiektu pozytywnie wpłynie nie tylko na atrakcyjność szczecińskich uczelni, ale również samego miasta. Mam wielką nadzieję, że dzięki temu w przyszłości zarówno Szczecin, jak i społeczność studencka będzie rozkwitać – podkreśla Gheorghe Marian Cristescu, prezes Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Hotelowego i dodaje – To nie jest nasz ostatni projekt w Szczecinie. Intensywnie pracujemy nad tym, aby móc w niedalekiej przyszłości zakomunikować nasze kolejne wspólne inwestycje związane z hotelami i akademikami.