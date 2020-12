Nowoczesny basen w Krakowie. Wielofunkcyjny obiekt dla wszystkich

Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie właśnie oddał do użytku długo wyczekiwany, nowoczesny basen z podnoszonym dnem przy Al. Kijowskiej. Obiekt zrealizowany został ze środków Gminy Miejskiej Kraków. Basen powstał przy Szkole Podstawowej nr 5, ale korzystać z niego będą mogli także mieszkańcy Krakowa.

Nowy basen jest wyjątkowo funkcjonalny, a to wszystko za sprawą podnoszonego dna. – Trzy z sześciu torów basenu są podnoszone. Dzięki takiemu rozwiązaniu z basenu mogą równocześnie przedszkolaki i uczniowie szkoły sportowej, którzy np. odbywają trening pływacki – tłumaczy Mateusz Manecki, autor projektu, i dodaje, że basen ma 3 metry głębokości, więc można się na nim uczyć nurkowania. To jeden z najgłębszych basenów w Małopolsce.

W budynku znajdują się także m.in. sala rozgrzewkowa, sala fitness z siłownią i matą do judo, sala konferencyjna, sauna sucha i mokra oraz grota solna. Uzupełnieniem obiektu na zewnątrz jest wielofunkcyjne boisko z oświetleniem, plac zabaw, skocznia do skoku w dal oraz siłownia i trybuny.

Największym wyzwaniem projektowym było zgrabne połączenie wszystkich funkcji obiektu i stworzenie przestrzeni dla różnych grup użytkowników. W obiekcie przewidziano także strefę relaksu, salę konferencyjną oraz siłownię. Z basenu mogą korzystać wszyscy chętni. Specjalnie dla nich zostało zaprojektowane osobne wejście od strony ul. Chocimskiej a z poszczególnych stref można korzystać niezależnie. Użytkownicy komercyjni mogą więc ćwiczyć na siłowni, nie kolidując z zajęciami szkolnymi na basenie. Samodzielnie może też funkcjonować sala konferencyjna, która została umiejscowiona w pobliżu punku gastronomicznego.

Trybuny zaprojektowano tak, aby były wygodne dla zawodników i kibiców. W czasie zawodów trybuny pełnią funkcję poczekalni dla zawodników. Zostały one połączone otwartą klatką schodową z plażą basenu. Na piętrze natomiast znajduje się sala treningowa, w której w czasie zawodów ich uczestnicy będą się rozgrzewać. Trybuny mają kształt litery L, to wygodny podział, aby zawodnicy mieli miejsce dla siebie, a kibice mogli oglądać zawody. Podium natomiast zostało zlokalizowane w centralnym miejscu hali basenowej. Takie rozwiązanie to dodatkowa motywacja do treningu dla młodych i ambitnych pływaków.

Bryła obiektu basenowego składa się z trzech prostopadłych segmentów. Dwóch (północnego i południowego), które zostały przedzielone środkową, przekrzywioną względem pionu częścią, w której mieści się hala basenowa. – Projektując ten budynek szczególnie dbaliśmy o ukształtowanie czytelnego układu funkcjonalno-przestrzennego w nawiązaniu do istniejących obiektów i wkomponowanie go w istniejący układ urbanistyczny, ze szczególnym poszanowaniem zieleni wysokiej, bezcennej w ścisłym centrum Krakowa – mówi Mateusz Manecki.