Nowoczesny biurowiec o nietuzinkowej formie może stanąć w Rzeszowie. To projekt MWM Architekci

Przy ulicy Handlowej w Rzeszowie stanąć może nowoczesny biurowiec, Gradient. Projekt spod kreski MWM Architekci wyróżnia ekspresyjna forma, wynikającą bezpośrednio z lokalizacji budynku i kątem padania promieni słonecznych. Projekt czeka na pozwolenie na budowę.

Architekci projektując gmach położyli nacisk na formę, która umożliwi komfortowe warunki do pracy i jednoczesną oszczędność energii. Kluczem okazał się projekt południowej i zachodniej fasady z charakterystycznymi załamaniami ścian.

Pełnią one funkcję ekranów zabezpieczających wnętrze przed bezpośrednią penetracją słońca, zapewniając jednocześnie dostęp światła dziennego. Taka forma budynku zapobiega jego przegrzaniu, co przekłada się na oszczędności energii, która w innym wypadku musiałaby zostać zużyta do chłodzenia pomieszczeń.

Kształt fasad – poza swoją praktyczną rolą – dodaje także charakteru bryle budynku. Obecne na fasadach załamania sprawiają bowiem, że wygląd gmachu zmienia się wraz z kątem pod jakim jest obserwowany.

Rzeszowski Gradient czeka obecnie na pozwolenie na budowę. Prace miałyby się rozpocząć w 2022, a planowane zakończenie inwestycji przewidziano na rok 2023. Za projekt odpowiada pracownia MWM Architekci, a inwestorem jest firma LEMAX.

