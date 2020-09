Nowoczesny biurowiec w niecodziennej szacie historycznej Oliwy. To projekt Grupy 5 Architekci dla Moderna Holding

Moderna Holding rozpoczyna budowę kameralnego budynku biurowego przy Al. Grunwaldzkiej 501 w Gdańsku Oliwie. Projekt powstał w znanej warszawskiej pracowni Grupa 5 Architekci przy współpracy z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Inwestycja otrzymała pozwolenie na budowę.

REKLAMA

Inwestycja Oliwa 501 położona jest w urokliwej dzielnicy Gdańska - charyzmatycznej Oliwie, niedaleko granicy z Sopotem. Dzielnica słynie m.in. z przepięknej Archikatedry oraz graniczącego z nią XVI-wiecznego parku. Gdańska Oliwa ma dzisiaj dwa oblicza. Z jednej strony historia, naturalny spokój i kameralność. Z drugiej najprężniej rozwijające się centrum biznesowe w Polsce Północnej. Każdego roku powstają tutaj tysiące nowych metrów kwadratowych powierzchni biurowej, które szybko zapełniają się najemcami.

- Oliwa 501 to nowoczesny budynek biurowy w niecodziennej szacie historycznej Oliwy. Jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na bezpieczne, kameralne powierzchnie biurowe w strategicznych lokalizacjach. Odchodzący od wielotysięcznych centrów biurowych najemcy, poszukując wysokiej jakości butikowych budynków, docenią nietuzinkowy charakter, wyjątkową jakość wykończenia oraz komfort oferowany przez tę inwestycję - opowiada Agata Szczęsna, dyrektor Moderna Concierge.

Dialog przeszłości z teraźniejszością

Architektura budynku powstała z pokorą i szacunkiem do historii miejsca.

- W architekturze Oliwy 501 znajdziemy nawiązania zarówno do charakteru zabudowanej kamienicami wielkomiejskiej Alei Grunwaldzkiej, jak i do ulicy Poczty Gdańskiej przywołującej nastrój podmiejskiego kurortu ze starym drzewostanem i usytuowanymi wzdłuż niej willami miejskimi. Bryła podzielona zostanie na kilka części i nawiąże w ten sposób do rytmu i skali dawnych podziałów parcelacyjnych czytelnych w otoczeniu. O ile fasada budynku przyległa do Alei Grunwaldzkiej posiadać będzie skośne dachy i klasyczne rytmy typowe dla wielkomiejskich kamienic, o tyle w głębi ulic Poczty Gdańskiej i Majkowskiego fragmenty elewacji nawiążą podziałami do drewnianych wykuszy i ganków charakterystycznych dla obecnej tu kameralnej historycznej zabudowy - opowiada o projekcie architekt Krzysztof Mycielski, Grupa 5 Architekci. W celu uzyskania zróżnicowanej architektury elewacje zaprojektowano z kilku materiałów - od płyt kamiennych, poprzez szlachetny tynk do szklanej ściany osłonowej i ceramicznych pilastrów. Utrzymane w historyzującej stylistyce elewacje budynku kontrastować będą z na wskroś współczesnym charakterem ogólnodostępnego wewnętrznego dziedzińc - dodaje architekt.

Wewnętrzne patio

Z myślą o mieszkańcach Oliwy i użytkownikach budynku, zaprojektowano wewnętrzne patio, które zostało ożywione donicami z zielenią tworzącą przyjemny mikroklimat miejsca. Patio ma za zadanie, na wzór starożytnego atrium, koncentrować życie budynku - przyciągać mieszkańców i gości.

Wśród udogodnień Oliwy 501 można wymienić również: miejsce do ładowania samochodów elektrycznych, miejsca dla rowerów, skuterów i motocykli. Budynek jest również przyjazny dla osób niepełnosprawnych.