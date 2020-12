Nowoczesny budynek biurowy z certyfikatem ekologicznym. To nowa inwestycja w Szwecji

W porcie Helsingborg w Szwecji Skanska wybudowała biurowiec o powierzchni 11.000 metrów kwadratowych, który łączy europejską architekturę z zieloną energią. Jest on częścią rozbudowy miasta, której celem jest przekształcenie starego portu i terenów przemysłowych w nową dzielnicę.

Projekt „Prisma”, ze swoimi 592 unikatowymi, zespolonymi szklanymi fasadami, zlokalizowany jest w porcie Helsingborg w Szwecji. Biurowiec jest częścią nowej rozbudowy miasta - mającej na celu przekształcenie starego portu i terenów przemysłowych w nową dzielnicę.

– Najbardziej wyjątkową częścią Prismy jest bez wątpienia fasada, unikalny projekt elewacji i duże przeszklenia. Wyjątkowa jest również lokalizacja, Prisma to kultowy budynek w nowej części miasta – mówi Christian Westerberg, kierownik projektu w firmie Wihlborgs.

Architekci Erik Giudice zaprojektowali budynek z olśniewającymi szklanymi fasadami, dzięki którym można podziwiać piękne widoki w kierunku Danii. Przeszklone sekcje odbijają światło zarówno od morza, jak i z nieba, tworząc przestronny klimat, pozwalając jednocześnie wiązce światła docierać do samego rdzenia budynku.

– Wyzwaniem związanym z tym projektem było dopasowanie wszystkich elementów w oparciu o duże sekcje fasady z przezroczystym szkłem od podłogi do sufitu. Kolejnym wyzwaniem była również logistyka, ponieważ cały personel pracujący na budowie miał jedno wyjście, które było zarazem jedynym wejściem – mówi Christian Westerberg, kierownik projektu w firmie Wihlborgs.

Budowla otrzymała zielony certyfikat „Miljöbyggnad Guld”, a jej genialna konstrukcja jest połączona z energooszczędnym rozwiązaniem elewacyjnym. Szkło dostosowuje się do warunków atmosferycznych, izolując chłód lub ciepło w zależności od pogody, a jednocześnie maksymalizuje światło, które tworzy harmonijny klimat wewnątrz. Aby zmniejszyć ślad węglowy, nowoczesny budynek jest pokryty 35 różnymi gatunkami roślin, które skutecznie redukują dwutlenek węgla. Będzie on również wyposażony w panele słoneczne, które zasilą go w energię elektryczną i obsłużą system klimatyzacji. Młynki kuchenne zamienią natomiast resztki jedzenia w biogaz.

– Zaletą stosowania aluminium jest jego wyjątkowa trwałość i niewielka waga, innymi słowy, aluminium ma niską gęstość w porównaniu ze stalą. Inne zalety to to, że aluminium nie rdzewieje i jest łatwe w formowaniu – mówi Christian Westerberg, kierownik projektu w firmie Wihlborgs.

Prisma flirtuje z europejskim dziedzictwem architektonicznym, będąc zarazem nowoczesnym przykładem ekologicznego budynku. Wizją Prisma jest stać się jednym z najbardziej innowacyjnych miast technologicznych w Europie.

Architekt: EGA (Erik Giudice Architects)

Wykonawca: STATICUS

Deweloper: Wihlborgs Nieruchomości

Główny Inwestor: SKANSKA

Rozwiązania: WICONA Element solution, WICTEC EL SG