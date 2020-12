Nowoczesny butikowy hotel w Gródku nad Dunajcem: zaglądamy do środka!

Lemon Resort Spa to hotel butikowy zlokalizowany w małopolskiej miejscowości na cyplu nad jeziorem Rożnowskim. Na powierzchni 4,5 ha znalazły się 34 apartamenty, restauracja, strefy spa i wellness.

REKLAMA

Ideą przyświecającą twórcom konceptu było stworzenie miejsca, w którym goście hotelowi będą mogli relaksować się w otoczeniu nie tylko ujmujących krajobrazów, ale także dobrego designu. Hotel stawia też na atrakcje zewnętrze. Warto tu wspomnieć o basenie zewnętrznym typu infinity, należącej do ośrodka marinie, do której przycumowane są m.in. łodzie elektryczne czy o dwóch przynależących do ośrodka plażach.

Hotel butikowy – czyli jaki?

Hotele są jak domy towarowe. Spełniają wszystkie oczekiwania wszystkich. Tutaj jest inaczej. Tutaj jest jak w boutique’u – autorem tych słów jest Steve Rubell współwłaściciel powstałego w 1984 r. nowojorskiego Morganu Hotel. Definicja Rubella, choć oparta na metaforze, ukazała dość jednoznacznie wartości bazowe hotelu butikowego: jego unikatowość, piękno formy, wysoki standard, precyzyjne sprofilowanie pod kątem wąskiej grupy docelowej. Przyjmuje się, że hotele butikowe nie należą do żadnej sieci hotelowej, tzn. są konceptem indywidualnym, nie powtarzanym nigdzie indziej.

Istotnym czynnikiem jest także atrakcyjne z punktu widzenia gościa usytuowanie obiektu, czy to w centrum miasta, czy też w otoczeniu urzekającej przyrody. Niezależnie jednak od docelowej lokalizacji, przyjmuje się, że hotele butikowe winny wykorzystywać zastane regionalizmy nie tylko w architekturze, ale także m.in. w karcie menu, czy też w formie indywidualnej promocji regionu.

Lemon Resort Spa – powstanie obiektu

Hotel Lemon Resort Spa powstał w wyniku readaptacji budynków wzniesionych w tym miejscu w połowie XX wieku, reprezentujących architekturę modernistyczną. Ich skrajny minimalizm wyrażony w prostocie kubatury, płaskich dachach i szybach pełniących funkcję ścian był na tyle dystynktywny, że narzucił wizualny wymiar kolejnym, powstałym w 2013 r. budynkom należącym do resortu (mowa tu o 25 apartamentach oraz części recepcyjno-restauracyjnej).

Co ciekawe, czas w którym trwały prace budowlane związane z adaptacją starych i wzniesieniem nowych budynków resortu przypadł na okres znaczącego renesansu myśli modernistycznej w świecie.

Wszystkie te czynniki sprawiły, że Lemon Resort Spa, stał się i nadal pozostaje pionierem trendu neo-modernistycznego w kategorii hotel butikowy w Polsce. Otwarte przestrzenie, jasne barwy, dominujące szkło i dużych rozmiarów okna stanowią niejako tło wobec przenikającego do wnętrza bogactwa natury; drewniane deski i podłogi, kolorowe, futurystyczne pufy i fotele kontrastują z betonowymi ścianami; w częściach wspólnych wprowadzający spokój brak dodatków w postaci zasłon, obrusów i dywanów w zamian za to delikatny, wręcz niezauważalny, industrialny sznyt.

Na terenie Lemon Resort Spa goście hotelowi mogą korzystać z nowoczesnej strefy wellness, która składa się z dwóch podświetlanych basenów typu infinity z widokiem na Jezioro i Małpią Wyspę.

W obiekcie znajduje się nowoczesna strefa saun (sauna parowa, ziołowa, sucha oraz infrasauna) oraz tężnia solankowa. W obiekcie jest też zlokalizowane m.in. centrum odnowy biologicznej, siłownia oraz boisko do squasha,