Nowoczesny dworzec kolejowy Bydgoszcz Zachód. PKP S.A. ogłasza przetarg na modernizację

Polskie Koleje Państwowe S.A. zakończyły prace projektowe i ogłosiły przetarg na wybór wykonawcy prac budowlanych dla tej inwestycji. Poprawa estetyki i dostosowanie budynku do potrzeb wszystkich grup podróżnych to główne założenia przebudowy dworca kolejowego Bydgoszcz Zachód.

REKLAMA

Dzięki przebudowie dworzec stanie się bardziej nowoczesny i dostosowany do potrzeb wszystkich grup podróżnych, w tym osób z niepełnosprawnościami. Budynek zmieni swoje oblicze, choć zachowa swoją pierwotną bryłę. Renowację przejdzie elewacja budynku, która zyska nową kolorystykę. Przebudowane będzie wejście do dworca, które umieszczono w obrębie wysuniętej w kierunku peronu części budynku, zyskując tym samym zadaszoną powierzchnię przed poczekalnią. Na elewacji planuje się umieszczenie nowoczesnego zegara.

W budynku całkowicie na nowo, bardziej nowocześnie, zostanie zaaranżowana poczekalnia dla podróżnych. Jasności wnętrzu dodadzą wysokie okna oraz przeszklenie w obrębie wejścia głównego, a także utrzymana w odcieniach bieli kolorystyka ścian, kontrastująca z szarym kolorem posadzki. Całość metamorfozy przestrzeni uzupełni nowoczesne oświetlenie w formie kasetonowych opraw podwieszanych do sufitu. W klimatyzowanej poczekalni podróżni znajdą również estetyczne ławki z wyprofilowanym i wygodnym oparciem, gabloty z rozkładami jazdy oraz elektroniczne tablice przyjazdów i odjazdów pociągów. Tuż przy niej zostaną zlokalizowane toalety, które będą wyposażone w udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami oraz rodzin z dziećmi tj. np. przewijaki.

–Ogłoszenie przetargu na wybór wykonawcy przebudowy dworca Bydgoszcz Zachódto kolejny krok w stronę tej ważnej inwestycji. Mieszkańcy takiego miasta jak Bydgoszczzasługują na dostęp do bezpiecznej i komfortowej infrastruktury kolejowej dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych. Mam nadzieję, że zmodernizowany budynek dworca stanie się ważnym centrum społeczności lokalnej i ułatwi pasażerom podróżowanie koleją. Wszystko to dzięki Programowi Inwestycji Dworcowych, w ramach którego polski rząd przeznaczy do 2023 r. prawie 2 mld zł na modernizację blisko 200 dworców –mówi Andrzej Bittel, wiceminister infrastruktury.

–Dzięki przebudowie dworzec kolejowy Bydgoszcz Zachód zyska nowoczesne oblicze. To kolejny dworzec na kolejowej mapie Polski, który stanie się bardziej funkcjonalny, bezpieczny i spełniający potrzeby wszystkich grup podróżnych –mówi Maciej Małecki, sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

–Dokładamy wszelkich starań, aby inwestycje realizowane w ramach Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023 spełniały współczesne standardy obsługi wszystkich grup podróżnych. Cieszę się, że planowana modernizacja sprawi, iż przestrzeń budynku dworca Bydgoszcz Zachód będzie bardziej funkcjonalna i przystosowana do rzeczywistych potrzeb naszych pasażerów–mówi Ireneusz Maślany, członek zarządu PKP S.A.