Nowoczesny i proekologiczny dworzec w Janikowie już otwarty

Ma nowoczesną bryłę, jest komfortowy i przystosowany do obsługi wszystkich grup podróżnych, a do tego proekologiczny. Dziś został otwarty dla podróżnych.

Dworzec w Janikowie, bo o nim mowa, jest pierwszym dworcem w województwie kujawsko-pomorskim udostępnionym podróżnym w ramach Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023. Został zrealizowany w formule Innowacyjnego Dworca Systemowego, czyli według autorskiego pomysłu PKP S.A., w miejscu starego budynku. Jego charakterystyczną cechą jest minimalistyczna i zarazem nowoczesna forma architektoniczna. Składa się z dwóch pawilonów mieszczących części pasażerską oraz komercyjną, przykrytych wspólnym zadaszeniem. Dominantą dworca jest wieża o wysokości 8 metrów, na której umieszczono podświetlany nocą zegar. W części pasażerskiej mieszczą się toalety i niewielka klimatyzowana poczekalnia, elektroniczne tablice odjazdów i przyjazdów pociągów, gabloty z rozkładem jazdy oraz system informacji głosowej. Pod wiatą, na obu końcach budynku, zlokalizowano stojaki rowerowe wraz ze stacją naprawy rowerów.

- Dzięki otwarciu zmodernizowanego dworca w Janikowie województwo kujawsko-pomorskie zyska nowoczesny i proekologiczny budynek spełniający wszystkie standardy obsługi podróżnych. Konsekwentnie walczymy z wykluczeniem komunikacyjnym. Umożliwia to Program Inwestycji Dworcowych, w ramach którego rząd polski przeznacza do 2023 r. prawie 2 mld zł na modernizację blisko 200 dworców. Ten program przybliża nas do celu, którym jest bezpieczna, komfortowa

i przewidywalna polska kolej - mówi Andrzej Bittel, wiceminister infrastruktury.

Janikowo to szósty dworzec zrealizowany w formule Innowacyjnego Dworca Systemowego w Polsce w ramach Programu Inwestycji Dworcowych PKP. Jak wszystkie tego typu dworce ma nowoczesną architekturę, usprawnienia dla osób z problemami w poruszaniu się i – dzięki zastosowaniu najnowszych technologii – jest przyjazny środowisku.

- Wiele lat czekaliśmy na budynki kolejowe o tak wysokich standardach. Mam nadzieję, że nowy dworzec i jego odnowione otoczenie znajdzie uznanie mieszkańców Janikowa. Jestem również przekonany, że sprosta oczekiwaniom wszystkich podróżnych, którzy będą z niego korzystać – mówi Maciej Małecki, sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

- Przemyślane inwestowanie pieniędzy krajowych i unijnych, sprawia, że realizujemy ważne dla wszystkich Polaków inwestycje. Takim przykładem są między innymi dworce kolejowe, które pięknieją i stają się przyjazne dla podróżnych. Komfort, ekologia, estetyka i dbałość o potrzeby osób z niepełnosprawnościami – tak można opisać udostępniony obiekt w Janikowie, który powstał przy udziale środków z unijnego programu Infrastruktura i Środowisko – mówi Waldemar Buda, wiceminister funduszy i polityki regionalnej.