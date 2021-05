Nowoczesny minimalizm króluje w architekturze mieszkaniowej

Nowoczesny minimalizm, czerpiący z prądów w architekturze ubiegłego stulecia i przełomu wieków, to jeden z najsilniejszych trendów we współczesnym budownictwie mieszkaniowym. O architekturze mieszkaniowej opowiada Zbigniew Maćków

REKLAMA

Współczesna architektura budynków wielorodzinnych opiera się na założeniach modernizmu i postmodernizmu.

Architektura w Polsce zaczęła w ostatnich latach podróż w stronę minimalizmu wysokiej klasy.

Proste formy wpisują się w miejskie krajobrazy, podobają się kolejnym pokoleniom, a przede wszystkim pozwalają pełnić architekturze rolę praktyczną, która jest wysoko w hierarchii jej twórców i użytkowników.

Nowe inwestycje mieszkaniowe we Wrocławiu i Warszawie udowadniają siłę i zasięg nowoczesnego minimalizmu w architekturze współczesnej. Najważniejsza jest ich użyteczność, ale bynajmniej nie są one pozbawione piękna, subtelnie ujawniającego się w prostocie i elegancji, a także w dodatkach.

Przeczytaj także >>

Dawna stajnia na Kępie Mieszczańskiej zyskuje nowe życie. Rusza budowa projektu Zbigniewa Maćkowa

Współczesna architektura budynków wielorodzinnych opiera się na założeniach modernizmu i postmodernizmu. Pierwszy styl objawia się w niej bezapelacyjną nadrzędnością funkcji budynku w stosunku do jego walorów artystycznych, natomiast drugi przejawia się przywiązywaniem dużej roli do przestrzeni prywatnej oraz do zdefiniowania tożsamości i przynależności. Widoczne są silne wpływy minimalizmu, znaczącego kierunku w stylach modernizmu i postmodernizmu, charakteryzującego się prostotą, monumentalnością i geometryzacją form.

Zdaniem architekta Zbigniewa Maćkowa architektura w Polsce zaczęła w ostatnich latach podróż w stronę minimalizmu wysokiej klasy, który do granic możliwości rozwinięty jest w takich krajach jak Szwajcaria, Szwecja czy Dania. – Nie ma już potrzeby epatowania drogimi materiałami na fasadach i przepychem w wykończeniu, co było zauważalne w pierwszych dekadach XXI wieku. Zastąpiła to potrzeba dyskretnej elegancji, umiaru i powściągliwości. Architektura zmierza do tego, by budynki godnie znosiły pierwszy okres po ich wybudowaniu i zestarzały się szlachetnie – mówi architekt.

Piękno dyskretne zamiast krzykliwego

Proste formy mają dużą zdolność wpisywania się w miejskie krajobrazy, nierzadko gęste, podobają się kolejnym pokoleniom, a przede wszystkim pozwalają pełnić architekturze rolę praktyczną, która jest wysoko w hierarchii jej twórców i użytkowników. – Przez ostatnie lata architektura mieszkalna zaczęła podążać w kierunku budowania lepszej jakości życia, koncentrując się bardziej na funkcji niż na wartościach artystycznych. Skończył się już paradygmat ceny i lokalizacji. Teraz standard inwestycji generuje dążenie do wysokiej jakości. Większe znaczenie odgrywają przestrzenie rekreacyjne lub wysokość pomieszczeń – mówi Zbigniew Maćków.