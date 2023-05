Nowy 5-gwiazdkowy hotel w Pobierowie otworzył podwoje

19 maja w Pobierowie swoje podwoje otworzył 5-gwiazdkowy hotel Linea Mare.

W piątek 19 maja w Pobierowie swoje podwoje otworzył jeden z największych hoteli w regionie: pięciogwiazdkowy hotel Linea Mare spod kreski pracowni Q2Studio.

Hotel Linea Mare to należący do sieci Górskie Resorty i Grupy TOM wyjątkowy obiekt na mapie polski, który świetnie wpisuje się w nadmorski klimat. Zlokalizowany 300 m od brzegu Bałtyku zachwyca swoją formą stwarzając idealne warunki do wypoczynku dla odwiedzających gości.

Hotel oddaje dla gości 115 w pełni wyposażonych pokoi i 118 rodzinnych apartamentów i jako obiekt całoroczny oferuje atrakcje dostosowane do każdej pory roku. Są wśród nich m.in. taras dachowy i sky bar, strefa basenowa, SPA i saunarium oraz basen zewnętrzny. W hotelu znajduje się także salon Dr Irena Eris Beauty Partner z dziewięcioma gabinetami.

Za projekt architektury i wnętrz odpowiada wrocławskie biuro Q2Studio, które specjalizuje się w projektach obiektów hotelowych.