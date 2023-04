Nowy apartamentowiec przy Hożej w Warszawie. Wiele lat starań i w końcu pozwolenie na budowę

W miejscu przedwojennej kamienicy Sukertów przy ul. Hożej 1b powstanie apartamentowiec. Pracownia Sud Architekci otrzymała właśnie pozwolenie na budowę.

Pracownia Sud Architekci otrzymała pozwolenie na budowę projektu mieszkaniowego przy ul. Hożej 1b w Warszawie.

Jocelyn Fillard z Sud Architekci: "Projekt ten zaproponuje unikalny, nowoczesny standard apartamentów w historycznym centrum Warszawy".

Kamienica Sukertów znajduje się przy ulicy Hożej 1 róg ul. Mokotowskiej, przy placu Trzech Krzyży w Warszawie. Kamienica powstała w w 1914 r. według projektu Henryka Sifelmana i Stanisława Weissa. Co istotne, została wzniesiona równocześnie z kamienicą przy Hożej 1a. Pierwotnie kamienice traktowane były jako jeden budynek. Podział kamienicy na dwa budynki nastąpił po pięciu latach od zakończenia budowy. Budynek w czasie II wojny światowej został uszkodzony, a w 2002 r. rozebrany. Działka stała pusta. Do jej zagospodarowania szykowało się kilku inwestorów. Teraz ma tu powstać aparatamentowiec według projektu Sud Architekci. To specjaliści od trudnych projektów i lubiący wyzwania.

Aparatmentowiec w historycznym centrum Warszawy

Cieszymy się, że nasz projekt mieszkaniowy przy ul. Hożej 1b w Warszawie po tylu latach starań w końcu uzyskał pozwolenie na budowę. Projekt ten zaproponuje unikalny, nowoczesny standard apartamentów w historycznym centrum Warszawy - informuje architekt Jocelyn Fillard z Sud Architekci na linkedinie.

Głównym zamysłem architektów było zaprojektowanie Hoża 1b w nowoczesny sposób odwzorowujący historyczną fasadę. Kolorystyka, okna łukowe, podstawa fasady i skala budynku mają nawiązać do historii miejsca.