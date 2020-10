Nowy drapacz chmur projektu Zaha Hadid Architects. Powstanie na najdroższej działce świata

Najnowszy projekt pracowni Zaha Hadid Architects powstanie w samym sercu biznesowej dzielnicy Hongkongu. 36-piętrowy wieżowiec "Murray Road" został zaprojektowany przez gwiazdy architektury dla inwestora Henderson Land. Wybudowany zostanie w miejscu dotychczasowego parkingu na... najdroższej działce świata.

REKLAMA

To w 2017 r. firma Henderson Land kupiła grunt z wielopoziomowym parkingiem na której powstanie jeden z najnowszych projektów Zaha Hadid Architects. Działka kosztowała niebagatelną kwotę 3 miliardów dolarów amerykańskich, co wówczas uczyniło ją najdroższą działką na świecie. Trzy lata później inwestor pokazał, jak będzie wyglądała 190-metrowa inwestycja zaprojektowana przez gwiazdy architektury.

Organiczne formy spod znaku Zaha Hadid Architects

Architekci z Zaha Hadid Architects zaprojektowali wieżowiec z podstawą wzniesioną ponad powierzchnię terenu. Chodziło o to, aby zachować okoliczne zielone ogrody, a także wykreować nowy miejski plac otoczony prawdziwą naturą, w jednym z najbardziej dynamicznych miast na świecie.

Odzwierciedlając organiczne formy świata przyrody, nowa inwestycja łączy się płynnie z przyległymi miejskimi parkami. Kunszt i precyzja zakrzywionej szklanej fasady budynku wzmacnia tę płynną synergię między wnętrzem budynku a otaczającymi go ogrodami i dynamicznym miastem. Zaprojektowana, aby wytrzymać silne letnie tajfuny w regionie, fasada składa się z czterowarstwowych, podwójnie laminowanych i zakrzywionych szyb - pierwszych tego rodzaju w Hongkongu - które mają skutecznie izolować budynek i zmniejszyć obciążenie chłodnicze.



Projekt na nowo interpretuje strukturalne formy i nawarstwianie się pąków kwiatów Bauhinia, który ma zaraz zakwitnąć. Znany jako Orchid tree w Hongkongu - Bauhinia x blakeana została po raz pierwszy rozmnożona w ogrodach botanicznych powyżej Murray Road, a jego słynne pąki znajdują się na fladze Hongkongu.

Na ostatnim piętrze wieżowca architekci zlokalizowali salę eventową z niezwykłym widokiem na panoramę miasta. Dzięki przeszklonemu dachowi i elewacji, ta eventowa przestrzeń stanie się jednym z najbardziej zapadających w pamięć miejsc w Hongkongu.

Powietrze pod obserwacją

Ciekawie prezentuje się też Sky Garden, który będzie zewnętrzną przestrzenią rekreacyjną z bieżnią zapełnioną roślinnością. Wybór zieleni nie jest tu przypadkowy, ma być skutecznym biologicznym filtrem oczyszczający powietrze poprzez pochłanianie zanieczyszczeń. We wnętrzu zaś postawiono na system monitorowania jakości powietrza, który wykryje w jakim stopniu obłożona jest powierzchnia i automatycznie dostosuje do chwilowego zapotrzebowania temperaturę, wilgotność i ilość świeżego powietrza.



Projekt uzyskał wstępną certyfikację LEED Platinum i WELL Platinum, a także najwyższą ocenę trzech gwiazdek w chińskim programie oceny ekologicznych budynków.