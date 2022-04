Nowy dworzec w Kielcach. Rusza tymczasowy punkt

Budowa dworca tymczasowego, który zastąpi gmach główny dworca kolejowego w Kielcach na czas jego przebudowy, dobiegła końca. Już w najbliższą środę zostanie on otwarty dla podróżnych.

REKLAMA

Dworzec tymczasowy jest położony pomiędzy Galerią Wieża Sztuki a budynkiem Poczty Polskiej. Został on zbudowany z 24 modułów kontenerowych. Na parterze dworca zlokalizowano przestrzeń obsługi podróżnych, czyli klimatyzowaną poczekalnię o powierzchni około 45 m kw., kasy biletowe (PKP Intercity i POLREGIO) oraz toalety, a na piętrze znalazły się pomieszczenia biurowo-socjalne dla spółek kolejowych. Dworzec tymczasowy jest w pełni dostępny dla osób z niepełnosprawnościami. Do wejścia do poczekalni prowadzi pochylnia. Wyposażono go również w system informacji głosowej. Będzie on dostępny dla podróżnych przez całą dobę. Dostaniemy się do niego od strony pl. Niepodległości. Dojście do niego oraz na perony zostanie oznaczone za pomocą specjalnych tablic w żółto-czarnej kolorystyce. Otwarcie dworca tymczasowego nie oznacza automatycznego zamknięcia dotychczasowego dworca w Kielcach. Ten zostanie zamknięty, po przeniesieniu kas POLREGIO, które nastąpi w czwartek (21.04). Wtedy też budynek główny zostanie ogrodzony i wyłączony z obsługi podróżnych. Będzie on niedostępny dla podróżnych do zakończenia prac budowlanych związanych z jego kompleksową przebudową. W ramach inwestycji nie planuje się natomiast wyłączenia tunelu biegnącego pod obecnym dworcem, który nadal będzie dostępny dla podróżnych. Dzięki temu będzie można się dostać na perony nr 2, 3, 4 z peronu 1 oraz od strony miasta.

Uruchomienie dworca tymczasowego pozwoli na rozszerzenie frontu robót na cały budynek kieleckiego dworca i dokończenie niezbędnych do wykonania prac rozbiórkowych, głównie w przestrzeniach, gdzie jeszcze niedawno odbywała się obsługa podróżnych. W najbliższym czasie rozpoczną się również roboty związane ze wzmacnianiem konstrukcji budynku.

Koszt przebudowy dworca w Kielcach to 44,21 mln złotych brutto. Inwestycja jest realizowana w ramach Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023 z dofinansowaniem ze środków unijnych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Inwestorem są Polskie Koleje Państwowe S.A., wykonawcą robót jest firma MGBuilding z Kielc, a projekt przebudowy dworca wykonała pracownia Pas Projekt z Nadarzyna. Planowany termin otwarcia dworca dla podróżnych po przebudowie to druga połowa 2023 roku.