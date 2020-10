Nowy dworzec w Nidzicy. Projektanci z PKP na nowo i w oryginalny sposób zaaranżowali też otoczenie dworca

Zakończyła się budowa nowego dworca kolejowego w Nidzicy. Dzięki tej inwestycji powstał nie tylko nowoczesny i dostosowany do potrzeb wszystkich podróżnych obiekt, bowiem projektanci z PKP S.A. na nowo i w oryginalny sposób zaaranżowali także najbliższe otoczenie dworca.

Mieszkańcy Nidzicy i powiatu nidzickiego oraz odwiedzający miasto turyści korzystają już z nowo wybudowanego dworca, który zastąpił stary i niefunkcjonalny budynek. Nowy obiekt powstał jako jeden z tzw. Innowacyjnych Dworców Systemowych według autorskiego projektu Polskich Kolei Państwowych, w ramach którego w całym kraju do 2023 roku powstanie 40 niewielkich, nowoczesnych i proekologicznych dworców „szytych na miarę”. Część obiektów już oddano do użytku i są one pozytywnie oceniane przez podróżnych.

W Nidzicy, podobnie jak na innych tego typu stacjach, pasażerowie mają do dyspozycji ogrzewaną i klimatyzowaną poczekalnię, ogólnodostępne toalety wyposażone w przewijaki dla niemowląt, zadaszoną poczekalnię zewnętrzną, a także rozwiązania architektoniczne i użytkowe, dzięki którym cały obiekt i jego najbliższe otoczenie są w pełni przystosowane do obsługi wszystkich podróżnych, niezależnie od ich stanu zdrowia, kondycji fizycznej czy wielkości bagażu, z którym podróżują. Do najważniejszych udogodnień, istotnych m.in. z punktu widzenia osób z niepełnosprawnościami, należy zaliczyć brak progów, szerokie przejścia, ścieżki prowadzące dla osób niewidomych

i niedowidzących, dotykowe plany dworca oraz odpowiednio przystosowane toalety. W nowym dworcu znalazły się także pomieszczenia kasy biletowej oraz urządzenia Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej, na który składają się wyświetlacze z informacjami o odjazdach i przyjazdach pociągów oraz nagłośnienie do komunikatów głosowych. Tworząc program Innowacyjnych Dworców Systemowych, PKP zadbały także o rozwiązania proekologiczne, takie jak panele fotowoltaiczne, odzyskiwanie wody deszczowej do spłukiwania toalet, oświetlenie LED czy pompy ciepła. Całości dopełniają systemy bezpieczeństwa: monitoring oraz sygnalizacja włamania i napadu.

– Efekty rządowego Programu Inwestycji Dworcowych widać w całej Polsce. Otwarliśmy już m.in. dworce w Oświęcimiu i Bielsku Podlaskim. Dzisiaj przychodzi czas na Nidzicę. Nowy dworzec i obszar wokół niego robią bardzo pozytywne wrażenie – to przestrzeń zadbana i przyjazna dla pasażerów i mieszkańców. Program Inwestycji Dworcowych to jeden filarów inwestycji na polskiej kolei – droga do celu, którym jest bezpieczna, komfortowa i przewidywalna polska kolej – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

– Nowoczesny, komfortowy, dostępny dla wszystkich grup podróżnych oraz ekologiczny – taki właśnie jest nowo wybudowany dworzec w Nidzicy, który został zrealizowany w formule Innowacyjnego Dworca Systemowego. Takie obiekty jak ten są dowodem na to, że kolej w Polsce staje nowoczesnym i przyjaznym środkiem transportu – mówi Janusz Kowalski, wiceminister aktywów państwowych.