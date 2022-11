Nowy dworzec w Nowym Tomyślu już otwarty. Jest nowoczesny i ekologiczny

Jest nowoczesny, dostosowany do potrzeb wszystkich podróżnych i ekologiczny - nowy dworzec PKP w Nowym Tomyślu został właśnie otwarty dla podróżnych.

Dworzec powstał w nowym miejscu, bliżej przejścia podziemnego prowadzącego na perony, dzięki czemu podróżni będą mogli szybciej dotrzeć do pociągu. To całkowicie nowa jakość, bo dworzec wybudowano w formule Innowacyjnego Dworca Systemowego według autorskiej koncepcji PKP S.A.

Budynek dworca odznacza się prostą, geometryczną i nowoczesną bryłą z dominantą w postaci wieży zegarowej. Budynek jest podzielony na dwie części przykryte wspólnym zadaszeniem. W pierwszej z nich mieści się przestrzeń obsługi podróżnych, czyli hol pełniący jednocześnie funkcję poczekalni. Urządzono ją zgodnie ze współczesnymi trendami w architekturze w jasnej kolorystyce, z dużym dostępem światła dziennego, dostającego się do wnętrza przez wielkoformatowe szklane witryny. Poczekalnię wyposażono w ławki, gabloty, elektroniczne tablice przyjazdów i odjazdów pociągów, system informacji głosowej oraz zegar. Jest ona również w pełni klimatyzowana. W jej sąsiedztwie znajduje się toaleta, natomiast w drugiej części mieści się kasa biletowa Kolei Wielkopolskich. Pod zadaszeniem, które przykrywa obie części zlokalizowano również ławki, a także stojaki rowerowe na 26 jednośladów wraz ze stacją ich naprawy.

Nowy dworzec jest w pełni dostosowany do potrzeb osób o ograniczonej sprawności ruchowej. Wyeliminowano w nim potencjalne bariery architektoniczne oraz wprowadzono rozwiązania dla osób z niepełnosprawnościami. Wśród nich są m. in. oznakowania w alfabecie Braille’a, ścieżki prowadzące czy mapy dotykowe. Kontrastowa kolorystyka wnętrz pozwoli łatwiej poruszać się w przestrzeni dworca osobom niedowidzącym.

Otwarcie dworca w Nowym Tomyślu to kolejny element wielkiej modernizacji polskiej kolei. Mieszkańcy kolejnego miasta powiatowego zyskają dzięki temu dostęp do bezpiecznej i komfortowej infrastruktury kolejowej. Mam nadzieję, że zrealizowany w formule Innowacyjnego Dworca Systemowego budynek stanie się wizytówką Nowego Tomyśla oraz ułatwi pasażerom podróżowanie koleją do Poznania. Wszystko to dzięki Programowi Inwestycji Dworcowych, w ramach którego polski rząd przeznaczy do 2023 r. ponad 2 mld zł na modernizację blisko 200 dworców – mówi Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.