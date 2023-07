Nowy dworzec we Włocławku z pozwoleniem na użytkowanie

Dworzec we Włocławku ma już pozwoleniem na użytkowanie. Do otwarcia dworca dla podróżnych potrzebne jest jeszcze przeprowadzenie odbiorów technicznych.

Trwają ostatnie prace budowlane związane z budową nowego dworca we Włocławku.

Inwestorem są Polskie Koleje Państwowe S.A., a prace budowlane wykonuje firma Budimex S.A.

Otwarcie nowego dworca we Włocławku planowane jest w okresie wakacyjnym.

Trwają ostatnie prace budowlane związane z budową nowego dworca we Włocławku. Inwestycja otrzymała już niezbędne decyzje administracyjne umożliwiające użytkowanie obiektu. Do otwarcia dworca dla podróżnych potrzebne jest jeszcze przeprowadzenie odbiorów technicznych.

Inwestycja związana z budową nowego budynku dworca kolejowego we Włocławku jest już na ostatniej prostej. Aktualnie trwają ostatnie prace budowlane wewnątrz obiektu. Do nowego budynku została już także przeniesiona z dworca tymczasowego obsługa podróżnych. Dzięki temu niebawem rozpocznie się rozbiórka dworca tymczasowego, w którym podczas inwestycji odbywała się obsługa podróżnych. Umożliwi to wykonawcy zakończenie prac związanych z zagospodarowaniem przestrzeni wokół dworca.

Inwestycja otrzymała już także niezbędne decyzje administracyjne umożliwiające użytkowanie obiektu. Ostatni krok do udostępnia dworca podróżnym to pomyślne przeprowadzenie odbiorów technicznych, koniecznych do zakończenia inwestycji, które rozpoczną się niebawem. Otwarcie nowego dworca we Włocławku planowane jest w okresie wakacyjnym.

Dworzec we Włocławku jest pierwszym tak dużym obiektem, który został zastąpiony nową, jeszcze większą konstrukcją w ramach trwającego Programu Inwestycji Dworcowych. To unikatowy projekt, którego realizacja zwiększy komfort podróżnych i przyszłych najemców w budynku. Inwestycja we Włocławku to także dobry przykład integracji różnych środków transportu, bo warto przypomnieć, że w holu dworca znajdą się pomieszczenia przeznaczone na kasy biletowe nie tylko dla przewoźników kolejowych, ale także komunikacji miejskiej oraz regionalnych połączeń autobusowych – powiedział Ireneusz Maślany, członek zarządu PKP S.A.

Dworzec kolejowy we Włocławku jest częścią Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023. Prace nad dokumentacją projektową dla budowy nowego dworca rozpoczęły się w 2019 roku, a roboty budowlane wiosną 2021 roku. Inwestorem są Polskie Koleje Państwowe S.A., a prace budowlane wykonuje firma Budimex S.A.