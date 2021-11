Już za dwa miesiące spotkamy się w Katowicach na 4 Design Days 2022 (27-30 stycznia 2022 r., www.4dd.pl). Wśród najważniejszych tematów kolejnej edycji wydarzenia m.in.: "Polskie Rzemiosło. Renesans", "Zielona transformacja na rynku nieruchomości", "Resetowanie miast: Jakie są, na jakie czekamy?", a także "Nowy Europejski Bauhaus".

Cytując za przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen, Nowy Europejski Bauhaus to projekt nadziei na znalezienie sposobu, jak lepiej żyć razem po pandemii. To inicjatywa, która ma łączyć design, ekologię, dostępność społeczną i cenową oraz inwestycje po to, by wesprzeć realizację Europejskiego Zielonego Ładu.

Inicjatywa ma jednoczyć różne środowiska z ambicją przemodelowania naszego sposobu życia w przyszłości. Wśród głównych obszarów, na jakich się skupia są związki człowieka z naturą, zrównoważony rozwój i ochrona środowiska, tworzenie miejsc, które łączyłyby ludzi i dawały im poczucie wspólnoty, a także szczególna opieką jaką objąć należy osoby wykluczone, starsze czy z niepełnosprawnościami.

O Nowym Europejskim Bauhausie na 4 Design Days

To właśnie te tematy poruszymy podczas 4 Design Days. Porozmawiamy o tym, jak projektować bez cementu i stali, do których produkcji zużywa się ogromną ilość energii. W gronie ekspertów zastanowimy się, czy mamy możliwości technologiczne, żeby zrewolucjonizować fundamenty współczesnego budownictwa. Poszukamy alternatyw i gotowości po stronie politycznej na stworzenie systemów zachęt dla inwestorów.

To wszystko podczas sesji tematycznej Nowy Europejski Bauhaus. Porozmawiajmy o tym, jak projektować bez cementu i stali.

Zapraszamy również na dyskusję pt. Nowy Europejski Bauhaus. Miasto, ludzie, przestrzeń, zmiana. Uczestnicy sesji będą próbowali znaleźć odpowiedź na pytania, jak zmieniać przestrzeń miejską, tak aby była piękna, widowiskowa, sprzyjała rozwojowi i podnosiła jakość kultury spędzania wolnego czasu i - co szczególnie istotne - jak architektura może sprzyjać włączeniu społecznemu osób z niepełnosprawnościami, młodych i starszych, migrantów, przedstawicieli mniejszości etnicznych.

4 Design Days wraca do przestrzeni Międzynarodowego Centrum Kongresowego

4 Design Days - to będzie wielkie wydarzenie świata architektury, designu i nieruchomości. 4 Design Days, po edycjach online w 2021 roku, wraca do unikalnych przestrzeni Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach.

W programie wystawy, wieczorne gale, konkursy, prezentacje, a przede wszystkim rozmowy na aktualne i najistotniejsze tematy dla architektury, designu i branży nieruchomości.

Przed nami cztery dni - od 27 do 30 stycznia 2022 roku – w gronie architektów i projektantów z Polski i zagranicy, inwestorów, deweloperów, producentów, władz samorządowych oraz ekspertów.

Jesteśmy z powrotem ze świeżymi i niezwykle ważnymi tematami, nowymi wydarzeniami i oryginalnymi atrakcjami, by kontynuować spotkanie w niesamowitej atmosferze, która towarzyszyła nam w poprzednich, przedpandemicznych edycjach.

