Jak przekonać społeczeństwo, że Nowy Europejski Bauhaus nie jest pustym frazesem stworzonym na potrzeby chwili? Nie dopuścić do tego, by stał się elitarną koncepcją, bo wtedy ludzie go odrzucą. Powinniśmy też odejść od górnolotnych, szumnych haseł i postawić na mentalny reset. Kluczem do sukcesu jest inkluzywność, czyli społeczne włączenie, które pomaga szukać ducha miejsca - uznali paneliści sesji 4DD Online „Nieśmiertelny Bauhaus w nowej roli”.

Agnieszka Kalinowska-Sołtys, członek zarządu APA Wojciechowski i wiceprezes do spraw środowiska i ochrony klimatu Stowarzyszenia Architektów Polskich: Nowy Europejski Bauhaus dąży do zmiany świata przez design.

Tomasz Pągowski, projektant, prowadzący programy telewizyjne o urządzaniu wnętrz: Nowy Bauhaus musi mieć nieco inne niż jego pierwowzór podejście do tworzenia i zagospodarowania miasta oraz społecznej egzystencji mieszkańców.

Ewa Kuryłowicz, wiceprezes, Kuryłowicz & Associates : Nowy Bauhaus i jego idea jest powrotem do pewnego rodzaju utopijnej awangardowości.

Maciej Jakub Zawadzki, prezes zarządu MJZ: Szkoła Bauhausu była do bólu szczera w łączeniu piękna i technologii dla dobra ludzi.

Andrzej Truszczyński, prezes zarządu TKHolding: Ekologia wśród architektów już nie jest awangardą.

Hubert Trammer z Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki i architekt Okrągłego Stołu Nowego Europejskiego Bauhausu: Nie może być tak, że inwestor, czy architekt narzuci pozostałym jak co ma wyglądać.

Alessandro Rancati, EU Policy Lab, Komisja Europejska: Włączanie społeczne jest kwestią wyboru. Architekci muszą się na nie zdecydować. Jeżeli tego nie zrobią - poniosą porażkę.

Idea pierwotnego Bauhausu była w pewnym sensie zaprzeczeniem tego, co było wcześniej. Pod koniec XIX w. dominowały nawiązania do stylów klasycznych, takich jak gotyk. Powszechne było wzorowanie się na artystach, na mistrzach. Bauhaus, który narodził się 100 lat temu, odrzucał ten kierunek.

- Gropius nie uznawał naśladownictwa. Zawsze negatywnie oceniał prace studentów, którzy się nim inspirowali. Chciał, żeby byli kreatywni, tworzyli rzeczy nowe, bo głównym celem Bauhausu miała być zmiana świata przez design. Myślę, że Nowy Europejski Bauhaus też do tego dąży - uważa Agnieszka Kalinowska-Sołtys, członek zarządu APA Wojciechowski i wiceprezes do spraw środowiska i ochrony klimatu Stowarzyszenia Architektów Polskich.

Z kolei Tomasz Pągowski, projektant, prowadzący programy telewizyjne o urządzaniu wnętrz zwrócił uwagę na inną różnicę między nowym i starym Bauhausem. - Musimy mieć świadomość, że ten pierwotny powstał, gdy rodziła się motoryzacja. Twórcy byli nią zachwyceni, tak jak wszystkimi innymi technologiami. W tym kontekście tworzenie przestrzeni dla samochodów i przemieszczania się było czymś atrakcyjnym. Tymczasem dzisiaj to nasz główny problem, więc nowy Bauhaus musi mieć nieco inne podejście do tworzenia i zagospodarowania miasta oraz społecznej egzystencji mieszkańców - stwierdził Tomasz Pągowski.

Sztuka ma być blisko człowieka