Nowy Europejski Bauhaus: nie oglądać się na innych, tylko zacząć od siebie

Ursula von der Leyen powiedziała o tym przedsięwzięciu: Nowy Europejski Bauhaus to projekt nadziei na znalezienie sposobu, jak lepiej żyć razem po pandemii. To inicjatywa, która ma łączyć design, ekologię, dostępność społeczną i cenową oraz inwestycje po to, by wesprzeć realizację Europejskiego Zielonego Ładu. Czy rok 2020 i 2021, lata pandemii i niepokojów to właściwy moment na taką inicjatywę? O tym rozmawiali w trakcie Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach uczestnicy dyskusji „Nowy Europejski Bauhaus”.

Inicjatywa Nowy Europejski Bauhaus powinna być duszą Zielonego Ładu, tak o ogłoszonym już rok temu przedsięwzięciu mówi przewodnicząca Komisji Europejskiej, Ursula von der Leyen. Reprezentujący w trakcie EEC Komisję Xavier Troussard, kierownik działu New European Bauhaus przyznał, że po trwającym od stycznia 2021 roku okresie projektowania inicjatywy pojawiły się już konkretne wnioski:

- To bardzo aktualne przedsięwzięcie, które bardzo odpowiada na aktualne potrzeby ludzi, które wręcz nasiliły się poprzez wspólne doświadczanie pandemii koronawirusa. Widzimy przede wszystkim, że zrównoważony styl zycia i środowisko to bardzo popularny koncept. Ponad dwa tysiące projektów, które wzięły udział w konkursie New European Bauhaus Prizes pokazuje, że wartości, które promuje NEW są bardzo atrakcyjne dla wielu ludzi i organizacji w Europie. Potwierdza się, że globalnym wyzwaniom musimy stawić czoła poprzez lokalne rozwiązania, które wpasowują się w konkretny kontekst miejsc. Na pewno musimy utrzymać też w tym projekcie silny wymiar transdyscyplinarny – mówił Xavier Troussard z Komisji Europejskiej.

Nowością w porównaniu z początkową fazą są cztery osie, które nam się jasno zarysowały w 2021 roku, dodawał.

- Pierwszą jest konieczność przemyślenia na nowo naszych związków z naturą. Po drugie, ludzie pragną miejsc, które będą łączyły ich ze sobą i dawały poczucie wspólnoty i tożsamości. Po trzecie, więcej uwagi trzeba zwrócić na najuboższe obszary naszych miast i odizolowane obszary wiejskie. I ostatni wymiar to ten, który dotyczy grup ryzyka w społeczeństwie – potrzebujemy podejścia do osób z niepełnosprawnościami czy osób starzejących się. One muszą w szczególny sposób być uwzględnione w inicjatywie, jaką jest Nowy Europejski Bauhaus – zauważył Xavier Troussard.

Nowy Europejski Bauhaus jako punkt odniesienia dla wielu pokoleń

- Jeśli mówimy o technice i nauce, technologiach stosowanych w budownictwie, naszej wiedzy o relacji, jaka zachodzi pomiędzy przestrzenią a życiem i rozwojem, to można powiedzieć, że jesteśmy gotowi na taką inicjatywę. Czy jest też gotowość po stronie politycznej i na poziomie świadomości, można się z tym spierać – powiedział Kacper Nosarzewski, członek zarządu Polskiego Towarzystwa Studiów nad Przyszłością i partner w firmie 4CF. Mobilizujący skutek pandemii, żeby przemyśleć w jakiej przestrzeni żyjemy i pracujemy to jedno. Z drugiej strony potrzeba odbicia i przyspieszenia rozwoju, żeby zrekompensować straty po pandemii wydaje się być impulsem przeciwnym, dodawał Kacper Nosarzewski.