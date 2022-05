Nowy hotel Hampton by Hilton otworzy się niedługo w Szczecinie

Hampton by Hilton Szczecin East otworzy swoje podwoje w styczniu 2024 roku. Projekt przygotowała pracownia AGK Architekci AW, która ma bogate portfolio pod względem projektów dla branży hotelarskiej.

W następstwie zawarcia umowy franczyzowej ze Szczecin Hospitality Group, Hampton by Hilton Szczecin East otworzy swoje podwoje w styczniu 2024 roku.

Jest to pierwszy obiekt marki Hilton w Szczecinie, siódmym co do wielkości mieście w Polsce i siedzibie największego w kraju komercyjnego portu morskiego. Szczecin ma bezpośrednie połączenia kolejowe i promowe z innymi krajami europejskimi, w tym z Niemcami, Holandią, Czechami i Szwecją.

Hotel oferujący 103 pokojów gościnnych położony będzie w samym sercu handlowej dzielnicy Szczecina, po wschodniej stronie Odry. Udogodnienia hotelowe obejmować będą centrum biznesowe, centrum fitness oraz dwie sale konferencyjne, które można będzie przekształcić w jedno większe pomieszczenie na potrzeby imprez.

Projekt przygotowała pracownia AGK Architekci AW.