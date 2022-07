Nowy hotel marki MGallery otworzył podwoje

12 lipca odbyło się oficjalne otwarcie hotelu The Emporium Plovdiv – MGallery w mieście Płowiw w Bułgarii. Za designem obiektu stoi ceniona pracownia Sundukovy Sisters S+S.

The Emporium Plovdiv – MGallery to wyjątkowy 5-gwiazdkowy hotel zlokalizowany w mieście Płowdiw w Bułgarii,

Obiekt wyróżnia dobry design, niepowtarzalny champagne bar i luksusowe pokoje z najnowszymi udogodnieniami technologicznymi.



Za design hotelu odpowiada studio Sundukovy Sisters S+S.

We wtorek 12 lipca odbyło się uroczyste otwarcie hotelu The Emporium Plovdiv – MGallery w Bułgarii. W wydarzeniu, które jest jednym z kamieni milowych dla bułgarskiej branży hotelarskiej i turystycznej wzięli udział najważniejsi przedstawiciele Accor oraz lokalni i międzynarodowi dziennikarze. Hotel oferuje design spod kreski cenionego studia Sundukovy Sisters S+S oraz szereg udogodnień, również technologicznych. Rozwiązania smart pozwalają zaspokoić indywidualne potrzeby gości i w zależności od ich nastroju dostosować oświetlenie, zamykać lub otwierać zasłony czy aktywować system audiowizualny.

Hotel The Emporium Plovdiv – MGallery, fot. mat. prasowe Accor

– The Emporium Plovdiv - MGallery, położony w centrum miasta i czerpiący inspirację ze wspaniałej lokalizacji stanie się czarującym sanktuarium i obietnicą bogatych doświadczeń oraz niezapomnianych przygód. Niepowtarzalny charakter i niezwykłą historia hotelu będzie szczególnym uzupełnieniem unikatowej butikowej kolekcji MGallery – przekonuje Paweł Pańczak, dyrektor hotelu The Emporium Plovdiv - MGallery.

Lokalne dziedzictwo wplecione w design

Za design w The Emporium Plovdiv – MGallery odpowiadają Olga i Irina Sundukovi, założycielki Sundukovy Sisters S+S. To jedno z najszybciej rozwijających się i najbardziej kreatywnych studiów architektonicznych w branży hotelarskiej, które w 2018 roku otrzymało tytuł „Designers of the year” przyznawany przez The Gold Key Awards. Kunszt studia prowadzonego przez siostry pozwolił ożywić oryginalne cechy budynku i nawiązać do lokalnego dziedzictwa, odzwierciedlając imponującą bułgarską historię w mieniących się złotych panelach wplecionych w design hotelu.

5-gwiazdkowy hotel oferuje 61 starannie zaprojektowanych pokoi, w tym 12 niezwykłych apartamentów, zapewniających wyjątkową różnorodność udogodnień tworzących prawdziwie luksusowe doświadczenie.

Centralnie położony The Emporium Plovdiv - MGallery mieści się w odległości krótkiego spaceru od głównych skarbów archeologicznych Płowdiwu: Rzymskiego Forum i Stadionu. Nieopodal na gości czekają też miejsca wpisane na wstępną listę światowego dziedzictwa UNESCO, czyli bazylika biskupia w Filipopolu i Stare Miasto. Oprócz tego blisko jest do najlepszych punktów handlowych i rozrywkowych zlokalizowanych w samym sercu Płowdiwu.

Zagraniczni podróżni i lokalni goście otrzymają możliwość skorzystania z intymnych stref relaksu, usług fitness oraz modnej restauracji. Dodatkowo o atmosferę zadbają perfumy do wnętrz opracowane przez ekskluzywną francuską firmę Shams Conseils Paris na indywidualne zlecenie MGallery.