Nowy hotel Mercure w Warszawie jest inspirowany historią kolei

Goście odwiedzający hotel marki w warszawskim Ursusie mogą poczuć się jak podczas podróży pierwszą koleją elektryczną. W jego wnętrzach odnajdą elementy nawiązujące do kolejnictwa.

Mercure Warszawa Ursus Station to nowoczesny czterogwiazdkowy hotel, który powstał w zachodniej dzielnicy Warszawy. Zgodnie z ideą marki Mercure – w nowoczesny i niepowtarzalny sposób nawiązuje do lokalnej historii. Tym razem motywem przewodnim jest pierwsza polska kolej elektryczna. Wyrazem tego nawiązania są m.in. elementy wagonów kolejowych czy dworcowych poczekalni, które zostały wkomponowane w wystrój przestrzeni hotelowej. Autorem projektu budynku jest pracownia SAO Investments pod kierownictwem arch. Filipa Adamczaka. Za koordynację projektu nowoczesnych i designerskich wnętrz, które nawiązują do pierwszej w Polsce elektrycznej kolei dojazdowej (EKD) odpowiada Małgorzata Jezierska z firmy db Group, która równocześnie prowadzi nadzór nad realizacją hotelu z ramienia inwestora

Liczący pięć pięter Mercure Warszawa Ursus Station posiada w sumie 214 komfortowych i stylowych pokoi hotelowych, wśród których 80 wyposażonych jest w aneks kuchenny, a 15 spełnia standardy apartamentów. Wszystkie zostały zaprojektowane i wyposażone z myślą o zaspakajaniu potrzeb nawet najbardziej wymagających gości. Dla zmotoryzowanych czeka 40 miejsc postojowych przed hotelem oraz kolejne 70, które są zlokalizowane na parkingu podziemnym.

Ofertę dopełniają przestrzenie wspólne. Hotelowe lobby to idealne miejsce na chwilę relaksu przy deserze i filiżance kawy w ciągu dnia, a także na ulubionego drinka wieczorem. Na parterze do dyspozycji gości oddano również w pełni wyposażoną i nowoczesną strefę fitness z sauną. Restauracja Winestone serwuje specjały kuchni polskiej i międzynarodowej autorstwa najlepszych kucharzy, a także bogatą ofertę win i innych trunków. Dzięki nowoczesnemu wystrojowi, restauracja będzie idealnym tłem zarówno dla biznesowych lunchy, jak i mniej zobowiązujących, wieczornych kolacji.

Gościom podróżującym w celach biznesowych hotel oferuje przestronną salę bankietowo-konferencyjną, w której zmieści się nawet 250 osób. Wielofunkcyjną przestrzeń można podzielić na 4 oddzielne sale, mające dostęp do światła dziennego oraz wyposażone w niezbędne materiały, w tym ekran, rzutnik lub telewizor LED oraz bezpłatny internet bezprzewodowy.

- Hotel Mercure Warszawa Ursus Station zaprasza w swoje progi zarówno osoby podróżujące prywatnie, jak i gości biznesowych. Zgodnie z misją marki, w nowoczesnych wnętrzach obiektu każdy z nich odnajdzie komfort i liczne udogodnienia, a dzięki stylistyce hotelu nawiązującej do lokalnego charakteru dzielnicy, będzie miał także szansę poznać miejsce, w którym się zatrzymał - mówi Jacek Stasikowski, dyrektor ds. rozwoju sieci w Grupie Orbis i Accor.