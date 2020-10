Nowy hotel stanie się ikoną Poznania? Budowa ma ruszyć w przyszłym roku

W przyszłym roku ruszyć ma budowa hotelu przy ulicy Zielonej 4 w Poznaniu. Structure Capital S.A. jeszcze latem tego roku zaprezentował koncepcję budynku, w którym ma się mieścić 4-gwiazdkowy hotel marki Occidental, należącej do Barcelo, największej hiszpańskiej sieć hoteli.

REKLAMA

Fundusz Structure Capital uzyskał nowe Warunki Zabudowy na działkę przy ul. Zielonej w kwietniu b.r.. Dzięki temu budynek będzie wyższy i bardziej otwarty na okolicę i jej mieszkańców. Od strony Parku Chopina powstanie bar i restauracja.

– Tworząc projekt przeszliśmy długą ścieżkę od elewacji złożonych do Warunków Zabudowy kończąc na prezentowanej koncepcji. W międzyczasie powstało kilkadziesiąt wersji elewacji, formy obiektu oraz układów funkcjonalnych. Proces miał na celu wypracowanie projektu budynku ponadczasowego, wpisującego się w zastane otoczenie, między innymi pod względu formy, artykulacji elewacji oraz kolorystyki. Poświeciliśmy sporo uwagi, aby stworzyć optymalny układ funkcjonalny hotelu, który będzie otwierał się na miasto i podkreślał tworzoną oś widokową – opowiada nam Andrzej Leszczyński, architekt prowadzący projekt.

– Odcięliśmy bryłę od poziomu terenu przeszklonym parterem w celu nadania jej lekkości. Maksymalnie przezroczyste szkło zastosowane w przyziemiu dodatkowo uwidoczni wnętrza widziane z poziomu ulicy, sprawi wrażenie „zapraszania do środka”. Dzięki zastosowaniu pastelowych kolorów zabudowa wpisuje się w otoczenie, nawiązuje do barw otoczenia i nie dominuje w przestrzeni współgrając z otaczającą zielenią od strony Parku Chopina i Ogródków Zbigniewa Zakrzewskiego. Stawiamy na materiały szlachetne i trwałe, które szybko się nie zestarzeją – kontynuuje architekt, relacjonując proces projektowy.

Lokalizacja w mieście, ale także trudne dla branży hotelowej czasy (zwłaszcza w przypadku hoteli city) czynią inwestycję tym bardziej wyjątkową. Dodatkowo nietuzinkowa architektura może uczynić z hotelu nową ikonę miasta.

– Zaprezentowany projekt jest interesującym wypełnieniem wolnej dotychczas działki, położonej na styku ul. Podgórnej i Zielonej. Teren ten nigdy nie był zainwestowany, mimo iż położony jest na zakończeniu ważnej dla tej części miasta osi widokowej – zauważa urbanista prof. Piotr Lorens. – Przygotowane rozwiązanie dobrze wpisuje się w lokalne uwarunkowania urbanistyczne - w tym poprzez wykształcenie akcentu architektonicznego na narożniku położonego na zakończeniu wspomnianej osi widokowej, wycofanie górnych kondygnacji w stosunku do linii zabudowy (co podkreśla nawiązanie do linii gzymsu istniejących przy ul. Zielonej kamienic), a wreszcie, poprzez artykulację elewacji pozwalającej na nowoczesne w formie zasymulowanie podziałów na indywidulane kamienice charakterystycznych dla tej części miasta. Także sposób wykończenia elewacji - nawiązanie do eleganckich form modernistycznych oraz użycie jasnych i delikatnych w formie materiałów - stwarza wrażenie projektu nowoczesnego a zarazem dobrze wpisującego się w kontekst miejsca – podsumowuje ekspert.



– Budowę chcemy rozpocząć w przyszłym roku. Realizujemy inwestycję mimo obecnego kryzysu, choć należy sobie zdawać sprawę z tego, że branża hotelarska bardzo ucierpiała przez epidemię. Barcelo wstrzymało lub wycofało się z większości nowych projektów na całym świecie. Projekt w Poznaniu jest więc wyjątkowy – głównie dzięki bardzo dobrej lokalizacji, potencjałowi Poznania oraz dobrym relacjom pomiędzy naszymi firmami – mówi Alan Szawarski, prezes zarządu Structure Capital.