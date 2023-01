Nowy inwestor na Woli. Powstanie 140-metrowa wieża Liberty Tower, jednak zmieni się funkcja

AT Capital Group nabył grunt inwestycyjny przy skrzyżowaniu ul. Grzybowskiej i ul. Żelaznej w Warszawie, gdzie docelowo powstać ma wysoka na 140 metrów wieża Liberty Tower. Inwestor rozważa realizację projektu typu mixed-use z częścią komercyjną i mieszkaniową kompleksu.

Firma Savills doradzała AT Capital Group przy zakupie gruntu inwestycyjnego przy skrzyżowaniu ul. Grzybowskiej i ul. Żelaznej.

Docelowo ma tu powstać wysoka na 140 metrów wieża Liberty Tower.

Nowy inwestor rozważa realizację projektu typu mixed-use z częścią komercyjną i mieszkaniową kompleksu.

AT Capital Group to biuro rodzinne (z ang. family office) z siedzibą w Singapurze o wartości 2,5 mld dolarów i portfolio nieruchomości inwestycyjnych o wartości sięgających miliarda dolarów. Wśród nich znajdują się inwestycje komercyjne, mieszkaniowe oraz nieruchomości typu mixed-use zlokalizowane na całym świecie. Należąca do firmy marka Experion zdobyła wiele nagród za innowacyjne i przystępne luksusowe projekty.

Firma AT Capital Group swoje działania w Europe koordynuje za pośrednictwem siedziby w Amsterdamie, która odpowiada za realizację takich projektów, jak Bajes Kwartier – nowa dzielnica w centrum Amsterdamu o powierzchni ok. 135 000 m kw., w ramach której realizowane są budynki mieszkalne, handlowe, hotele, domy studenckie, placówki opiekuńcze oraz projekty mixed-use. Projekt rozwoju dzielnicy realizowany jest przy wykorzystaniu odnawialnej energii, innowacyjnych arterii wodnych i przy wykorzystaniu materiałów z recyklingu.

Cieszymy się, że zakończyliśmy naszą pierwszą inwestycję w Polsce. To kraj dysponujący atrakcyjnym rynkiem dla inwestycji w nieruchomości z dużym potencjałem wzrostu w tym segmencie” – mówi Hywel Phillip, dyrektor AT Capital Group.

Liberty Tower jako projekt typu mixed-use

Biorąc pod uwagę obecną sytuację na rynku, AT Capital Group rozważa realizację projektu Liberty Tower jako projektu typu mixed-use z częścią komercyjną i mieszkaniową kompleksu, która miałby się składać z około 140-metrowej wieży (41 pięter).

