Nowy most nad Narwią już gotowy

Dzisiaj, 28 września, pociągi pojadą nowym mostem nad Narwią. Most jest elementem trasy Rail Baltica.

REKLAMA

Od czwartku 28 września podróżni na trasie Warszawa – Białystok pojadą nad malowniczym terenem Narwiańskiego Parku Narodowego po nowym moście kolejowym.

Do eksploatacji zostanie oddana pierwsza z dwóch bliźniaczych kratownicowych konstrukcji.

Obok gotowy jest drugi obiekt, przygotowany pod układanie toru, który ma być przekazany do eksploatacji w grudniu.

Podróżnym udostępniony będzie także nowo wybudowany peron w Uhowie.

Gotowe są nowe mosty kolejowe nad Narwią w Uhowie. Największa, bo prawie dwustumetrowa przeprawa na podlaskim odcinku trasy Rail Baltica, zapewni szybkie i bezpieczne podróże oraz sprawny przewóz towarów. Budowa realizowana przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. za 46 mln zł jest współfinansowana ze środków instrumentu CEF „Łącząc Europę”.

Od czwartku 28 września podróżni na trasie Warszawa – Białystok pojadą nad malowniczym terenem Narwiańskiego Parku Narodowego po nowym moście kolejowym. Do eksploatacji zostanie oddana pierwsza z dwóch bliźniaczych kratownicowych konstrukcji. Przeprawa ma prawie 200 m długości, zbudowano na niej tor, sieć trakcyjną i urządzenia sterowania ruchem kolejowym.

Obok gotowy jest drugi obiekt, przygotowany pod układanie toru, który ma być przekazany do eksploatacji w grudniu. Po zakończeniu wszystkich robót i uzyskaniu niezbędnych dopuszczeń nowe mosty umożliwią szybszy przejazd pociągów pasażerskich z prędkością do 200 km/h. Kursować będą mogły także cięższe składy towarowe o nacisku 22,5 ton/oś.

Otwarcie mostu to element większych prac – wraz z przeprawą otwarty zostanie w całości nowy tor na odcinku Łapy – Bojary – Baciuty. Podróżnym udostępniony będzie także nowo wybudowany peron w Uhowie, do którego wytyczona została tymczasowa droga dojścia. Otwarcie mostu i peronu umożliwi rozpoczęcie następnego etapu robót. Wykonawca będzie budował kolejną część przejścia podziemnego, które zapewni wygodny dostęp do kolei pieszym i rowerzystom. Powstanie drugi peron, rozebrany zostanie także stary most nad rzeką.