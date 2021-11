Nowy mural w Łodzi. W hołdzie kobiecości i siostrzeństwu

Przy ul. Kopernika 53 w Łodzi powstał mural poświęcony kobiecej przyjaźni i siostrzeństwu. Dwie postaci kobiet i florystyczne detale to efekt współpracy łódzkiej marki FIORE oraz artystów z Fundacji Urban Forms - Martyna Gilla i Pawła Ponichtery.

Bohaterki muralu, który powstał przy ul. Kopernika 53 na siedzibie firmy Fiore, to dwie kobiece postaci zatopione w finezyjnym, kwiecistym tle. Są ucieleśnieniem wizji świata stworzonego przez kobiety i dla kobiet, subtelnego, pełnego wsparcia i kobiecej solidarności.

– Kobiecość i siostrzeństwo, wokół tych zasad zbudowana jest filozofia naszej marki, a projekt muralu znakomicie te wartości oddaje – wyjaśnia Agnieszka Mantusz, właścicielka marki.

Sztuka miejska bez krzykliwości

Projekt muralu to dzieło dwójki młodych artystów związanych z Łodzią – Martyna Gilla i Pawła Ponichtery. Pierwszy zdobył uznanie m.in. dzięki udziałowi przy tworzeniu muralu przy ul. Targowej 55. Drugi w swoich pracach łączy realizm z figuralną abstrakcją, a od kilku lat organizuje warsztaty rysunkowe Pro-Pose.

– Przestrzeń miasta cały czas się zmienia i to, jak będzie wyglądać zależy od wielu elementów. Dlatego szczególnie cieszy nas każda współpraca ze światem biznesu, który coraz częściej angażuje się w świadomie kreowanie dobrej miejskiej przestrzeni – mówi Teresa Latuszewska-Syrda, prezes Fundacji Urban Forms i dodaje, że nowy mural subtelnie, po kobiecemu, wpisuje się w otaczający go miejski krajobraz. – Nie ma tu krzykliwości, agresywnych barw. Zgodnie z najnowszymi trendami, odwołującymi się do ekologii życia w mieście sztuka miejska ma wpasować się w miejsce, w którym powstaje, wzbogacać je, a nie przyćmić skalą i kolorem – wyjaśnia.