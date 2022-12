Nowy Nikiszowiec okrzyknięty najlepszą przestrzenią publiczną

Osiedle w Katowicach otrzymało kolejną nagrodę – tym razem inwestycja została doceniona za 11-metrową płaskorzeźbę znajdującą się na placu centralnym. "To nasza płaskorzeźba – myślą i mówią ludzie, którzy jeszcze niedawno się nie znali, a dziś budują wspólnotę mieszkańców. To bardzo ważna, cenna i egalitarna misja jaką udało się stworzyć" – czytamy w uzasadnieniu werdyktu.

Nowy Nikiszowiec okrzyknięty został najlepszą przestrzenią publiczną w konkursie ART in ARCHitecture.

Osiedle zostało zrealizowane przez PFR Nieruchomości wspólnie z Miastem Katowice oraz Katowickim Towarzystwem Budownictwa Społecznego.

Osiedle zostało zaprojektowane przez warszawską pracownię 22Architekci.

Płaskorzeźba znajdująca się na placu centralnym składa się z 33 płyt o wymiarach metr na metr i jest formą abstrakcji geometrycznej z motywami łączącymi ją z historią i tradycją regionu. Można w niej szukać odniesień związanych z górnictwem – takich jak godło górnicze, węgiel, szyby kopalniane a także skojarzeń z urbanistyką i rozwojem miast.

Relief kolorystyką wpisuje się w ceglany kontekst, jednak zarówno użyty materiał – wykonywane ręcznie płyty barwionego w masie betonu, jak i abstrakcyjna interpretacja lokalnej ikonografii, nadają samemu dziełu, jak i jego otoczeniu, współczesny charakter, fot. mat. prasowe

Artystami, którzy stworzyli projekt i wykonali płaskorzeźbę są Daniel „Chazme” Kaliński i Ziemowit Liszek z Mozi Studio. Relief kolorystyką wpisuje się w ceglany kontekst, jednak zarówno użyty materiał – wykonywane ręcznie płyty barwionego w masie betonu, jak i abstrakcyjna interpretacja lokalnej ikonografii, nadają samemu dziełu, jak i jego otoczeniu, współczesny charakter.

Dziękujemy organizatorom za promowanie inwestorów, artystów i architektów, którzy czują się odpowiedzialni za kreowaną przez nich rzeczywistość. Nagroda, którą nas doceniono, a także uprzednio otrzymana nominacja do „architektonicznego Oskara”, potwierdzają naszą skuteczność w dążeniu do osiągnięcia synergii pomiędzy dobrą architekturą i mądrym planowaniem przestrzennym. Chcemy zapewniać nie tylko godne, ale także atrakcyjne warunki mieszkaniowe. Płaskorzeźba na Nowym Nikiszowcu wypisuje się w lokalny kontekst kulturowy, tworząc tożsamość miejsca oraz staje się nierozerwalnym elementem miasta – podkreśliła Anna Błaszczyk, członek zarządu PFR Nieruchomości S.A.

Celem festiwalu ART In ARCHitecture jest zachęcenie inwestorów, architektów i architektów wnętrz do współpracy z artystami przy realizacji swoich projektów przez promocję szerszego wprowadzenia sztuki do przestrzeni prywatnej, publicznej i do obiektów komercyjnych. Nagradzane są wyjątkowe realizacje, w których udało się uchwycić ideę wprowadzenia sztuki do architektury. Organizatorem Konkursu jest Fundacja Innowacji Społeczno-Kulturalnych.

Osiedle Nowy Nikiszowiec znajduje się przy ul. Gospodarczej w Katowicach, w sąsiedztwie zabytkowego Nikiszowca oraz kopalni Wieczorek. Założenie, liczące 513 mieszkań, składa się z 3 kwartałów, pomiędzy którymi urządzone zostały ogólnodostępne przestrzenie publiczne (w tym zielone dziedzińce oraz plac centralny, z parterem usługowym), uzupełnione realizacjami artystycznymi.