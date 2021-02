Nowy Nikiszowiec z efektowną płaskorzeźbą

Architektura katowickiego Nowego Nikiszowca spod kreski 22Architekci była już doceniana kilkakrotnie, ostatnio nominacją do nagrody Miesa van der Rohe. Oprócz imponującej architektury na osiedlu podziwiać można również sztukę: płaskorzeźbę wykonaną z 33 płyt betonowych. Autorem projektu płaskorzeźby jest Daniel „Chazme” Kaliński, który od połowy lat 90 jest związany ze street artem, a za opracowanie i odlanie płaskorzeźby odpowiedzialne było Mozi Studio.

REKLAMA

Płaskorzeźba na Nowym Nikiszowcu składa się z 33 płyt o wymiarach metr na metr i jest formą abstrakcji geometrycznej z motywami łączącymi ją z historią i tradycją regionu. Można w niej szukać odniesień związanych bezpośrednio z górnictwem – takich jak godło górnicze, węgiel, szyby kopalniane a także skojarzeń z urbanistyką i rozwojem miast.

Pojawienie się sztuki na katowickim osiedlu, na które już niebawem wprowadzą się mieszkańcy jest ważnym elementem tworzenia tożsamości Nowego Nikiszowca.

– Sztuka na takich osiedlach buduje tożsamość danego miejsca. Buduje klimat i pozwala mieszkańcom na to, by poczuli się jak w domu, ale też żeby poczuli się częścią danego środowiska – podkreśla Krystyna Wąchała–Malik, członek zarządu PFR Nieruchomości S.A.

513 funkcjonalnych mieszkań w trzech kwartałach zabudowy, atrakcyjne przestrzenie wewnętrznych podwórek, plac centralny jako serce osiedla oraz elementy sztuki przekładają się na wysoką jakość katowickiej inwestycji oraz wpłyną na komfort zamieszkiwania przyszłych najemców.

– Inwestor stawiający na sztukę ma udział w tworzeniu miastotwórczej przestrzeni, będącej ważnym elementem tkanki miasta. Jest to również ważne dla samych mieszkańców, ponieważ mogą się z czymś utożsamiać. Ponadto - tak jak w przypadku tej płaskorzeźby - sztuka nawiązuje do lokalnego kontekstu, ikonografii, czy tak jak tu – elementów górniczych, a także do samej architektury - sprawia, że jest to miejsce unikatowe i charakterystyczne – przekonuje Zuzanna Mielczarek, architektka z PFR Nieruchomości S.A.

Autorem projektu płaskorzeźby jest Daniel „Chazme” Kaliński, który od połowy lat 90 jest związany ze street artem. Jego specjalnością są murale, które można zobaczyć w takich miastach jak Warszawa, Gdańsk, Łódź, a także Praga, Berlin czy Waszyngton.

– Tutaj działa wielkość, ciężar, mięsistość tej rzeźby, którą można zobaczyć dopiero po zainstalowaniu jej w całości. To wręcz taka zabawa, gdzie kolejnymi klatkami odkrywany jest obrazek. Montaż skończyliśmy późno w nocy. Jak widzę ją w pełnym świetle mogę powiedzieć - jestem zadowolony z efektu finalnego. Często praca dostaje swoją nazwę, na którą artysta nie ma wpływu. Sam jestem ciekawy i z chęcią pojawiłbym się tu za 10 lat, żeby zobaczyć jak ona wygląda, funkcjonuje, jak się spatynowała czasem – mówi Daniel „Chazme” Kaliński.

Za opracowanie i odlanie płaskorzeźby odpowiedzialne było Mozi Studio. Każda z 33 płyt została wykonana z tzw. betonu architektonicznego.

– Beton architektoniczny, czyli w skrócie - bardzo starannie wykonany beton. Postawiliśmy na beton z domieszką polimeru, z włóknem szklanym cyrkonowym, z upłynniaczem, co sprawia, że możemy kontrolować stan napowietrzenia i możemy dodać też barwnik. Wykonywaliśmy to zima, więc byliśmy w stanie po 27 godzinach, wyciągnąć elementy z formy i badać czy i na ile materiał się wygina. Płyty ważą od 40-80 kilogramów. Przy produkcji takiej płaskorzeźby są ważne kwestie ekonomiczne, estetyczne i sama kompozycja – podkreśla Ziemowit Liszek z Mozi Studio.