Nowy park handlowy w Toruniu już otwarty!

Do użytku oddano dziś drugi park handlowy powstały w ramach rozbudowy centrum handlowego Nowe Bielawy.

REKLAMA

W 9 miesięcy wybudowano drugi park handlowy wchodzący w skład centrum handlowego Nowe Bielawy w Toruniu.

Nowy park handlowy znajduje się tylko kilka metrów od budynku centrum handlowego i powstałego w ubiegłym roku bliźniaczego parku.

Na dachu oddanego dziś do użytku parku handlowego powstały panele fotowoltaiczne, które zasilą oświetlenie w częściach wspólnych.

Zakończyła się rozbudowa centrum handlowego Nowe Bielawy w Toruniu. Do użytku oddano dziś drugi park handlowy. Nowoczesny obiekt, który powstał w zaledwie 9 miesięcy, pomieścił 3 sklepy wielkopowierzchniowe – Sinsay, Maxi Zoo i Action.

Nowe Bielawy urosły i to znacznie. Mające 25 tys. m kw. i 70 najemców centrum handlowe zyskało właśnie kolejny park handlowy. Pierwszy tego typu obiekt, w którym znalazły się sklepy TEDi, Neonet i Komfort oddano do użytku w listopadzie 2022 r.

Otwarcie parku handlowego, fot. Nowe Bielawy

Dziś natomiast na rynku zadebiutował bliźniaczy retail park. W nim także kupujący mogą znaleźć 3 wielkopowierzchniowe sklepy. Pod dachem obiektu ulokowały się: należąca do LPP SA marka odzieżowa Sinsay, sklep z artykułami dla zwierząt Maxi Zoo, a także holenderska sieć sklepów non-food Action.

– Otwarcie drugiego parku handlowego wieńczy intensywne prace budowlane, które objęły tereny przy Nowych Bielawach. W ich efekcie powstał nowoczesny kompleks convenience, na który składa się zmodernizowane w ostatnich latach centrum handlowe, a także 2 wolno stojące parki handlowe – mówi Barbara Wojdełko, CEO z Greenman Poland.

Nowy park handlowy znajduje się tylko kilka metrów od budynku centrum handlowego i powstałego w ubiegłym roku bliźniaczego parku. Umożliwia to zrobienie podczas jednego wypadu zakupów we wszystkich 3 obiektach. Wygodę zapewnia też 100 nowych miejsc postojowych, które powstały przy najnowszej inwestycji.

– Rozbudowując Nowe Bielawy zależało nam na stworzeniu miejsca o przejrzystym layoucie, opartego na najnowszych trendach na rynku retail, ale zarazem przyjaznego lokalnej społeczności, w tym zwłaszcza rodzinom i ich potrzebom zakupowym – mówi Barbara Wojdełko. Ten kierunek docenili najemcy. Obiekt już w momencie ogłaszania budowy był w 100% skomercjalizowany.

– Siłą nowego parku handlowego, jak i wcześniejszej inwestycji, jest oferta – nowoczesna, profootfallowa i co charakterystyczne, wykraczająca poza ramy typowe dla formatów convenience. Jest to gwarantem udanego startu retail parku i jego rozwoju – mówi Barbara Wojdełko. Ale nie tylko tenant-mix wyróżnia obiekt, także podejście do ekologii.

Eko podejście do inwestycji

Centrum Nowe Bielawy za sprawą licznych inwestycji zostało dostosowane do aktualnych eko-standardów, co potwierdza ocena „excellent” w certyfikacji BREEAM-In-Use. Nowe parki handlowe również w swoim rozwoju mają stawiać na troskę o środowisko.

– Na dachu oddanego dziś do użytku parku handlowego powstały panele fotowoltaiczne, dzięki którym zasilimy oświetlenie w częściach wspólnych. Takie rozwiązanie oparte na odnawialnych źródłach energii zapewni nam pewną niezależność energetyczną, a także zmniejszy ślad węglowy, co jest kluczowe w dobie wyzwań klimatycznych – zapowiada Barbara Wojdełko.

Po Toruniu pora na Łódź

Na tym jednak nie koniec inwestycji. W planach jest również rozbudowa centrum handlowego Nowa Górna w Łodzi, które w ubiegłym roku przeszło gruntowną modernizację, m.in. elewacji i strefy food court. W sąsiedztwie obiektu niebawem wyrosnąć ma park handlowy, który pomieści 4 sklepy wielkopowierzchniowe, w tym m.in. Sinsay, Maxi Zoo i KiK.

Prace nad łódzkim parkiem handlowym mają zacząć się już w czerwcu tego roku.