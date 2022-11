Nowy park na warszawskiej Białołęce. Poszukiwany jest wykonawca

17 listopada br. władze warszawskiej dzielnicy ogłosiły przetarg na budowę parku przy ul. Botewa w sercu Tarchomina. Do 2 grudnia br. czekają na oferty. Autorem projektu jest pracownia RS Architektura Krajobrazu Dorota Rudawa.

Nowy park powstanie na warszawskiej Białołęce przy ul. Botewa.

Władze dzielnicy poszukują wykonawcy.

Wykonawca wybrany w przetargu będzie miał 8 miesięcy od podpisania umowy na realizację inwestycji.

Autorem projektu jest pracownia RS Architektura Krajobrazu Dorota Rudawa.

Władze Białołęki mają już projekt i pozwolenie na budowę parku. Autorem projektu jest pracownia RS Architektura Krajobrazu Dorota Rudawa. Koncepcja tej pracowni wygrała konkurs architektoniczny na zagospodarowanie terenu. We wrześniu br., Białołęka otrzymała też od Rady Warszawy dodatkowe środki na tę inwestycję.

Nieurządzony teren zielony będzie wkrótce tętnił życiem. Jestem pewien, że stanie się ważnym, lubianym i uczęszczanym miejscem na Białołęce. Tym bardziej, że to mieszkańcy podczas konsultacji wskazali, jak park powinien zostać urządzony – mówi Grzegorz Kuca, burmistrz Białołęki.

Park blisko natury

zostanie uporządkowany i zagospodarowany. Dziś jesteśmy o krok dalej, by te oczekiwania spełnić. Zapraszamy solidnych wykonawców do składania ofert w przetargu – mówi zastępca burmistrza Białołęki odpowiedzialny m.in. za zieleń.

Obszar o powierzchni ok. 9,7 tys. mkw. w kwadracie ulic: Botewa, Myśliborska, Ćmielowska i Światowida to zielony fragment z nieoczywistym ukształtowaniem terenu. Zgodnie z projektem park będzie podzielony na funkcjonalne części.

Od strony ulicy Myśliborskiej zaplanowano wielofunkcyjną strefę obejmującą polanę oraz strefę rekreacyjną dla dzieci. Powstanie tu miejsce do wspinaczki po kłodach i pniach i część do budowania szałasów. Całość zostanie uzupełniona o umeblowanie wypoczynkowe – ustawione zostaną ławki parkowe.

Od strony ul. Światowida powstanie wielofunkcyjny pawilon parkowy z przeznaczeniem na kawiarnię i część wystawienniczą. Przeszklony budynek w kształcie elipisy będzie miał elewację z drewnianych lameli.

Niecka od strony ul. Botewa przekształci się w parkowy staw, nad którym zaplanowano kładki dla pieszych. Wokół całego terenu parku przewidziano nasadzenie krzewów izolujących jego wnętrze od uciążliwości związanych z ruchem kołowym.

Najpierw zapytano mieszkańców

Konkurs architektoniczny poprzedziły konsultacje społeczne. Mieszkańcy chcieli, aby park był dostosowany do potrzeb różnych grup użytkowników i by zachowana została jak największa liczby istniejących drzew i krzewów. Zaproponowane rozwiązania idealnie wpisują się w te oczekiwania. Wszystkie zdrowe i niezagrażające bezpieczeństwu użytkowników drzewa zostaną zachowane, a geometria ciągów komunikacyjnych będzie do nich dostosowana. Parkowe alejki zostaną wykonane z nawierzchni przepuszczalnych - mineralnych lub ewentualnie, kruszywa łączonego żywicą. Część ciągów będzie miała nawierzchnię drewnianą, antypoślizgową.