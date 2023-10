Nowy parking powstał przy przystanku Błonie Rokitno

Działający od września br. nowy przystanek kolejowy Błonie Rokitno zyskał właśnie wygodny parking dla 40 samochodów.

Parking dla 40 samochodów powstał przy peronie nr 1 na przystanku kolejowym Błonie Rokitno.

3 miejsca są przeznaczone do parkowania dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się.

Przystanek został oddany do dyspozycji pasażerów we wrześniu br.

Mieszkańcy gminy Błonie pod Warszawą zyskali dogodniejszy dostęp do kolei. Od 3 września pociągi zatrzymują się na nowym przystanku Błonie Rokitno między Płochocinem a Błoniem (lk3). Przystanek zyskał właśnie wygodny parking dla 40 samochodów. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zbudowały obiekt z miejscami postojowymi w ramach „Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025”.

Nowy przystanek Błonie Rokitno na linii kolejowej między Błoniem a Płochocinem umożliwia wygodne podróże w kierunku Warszawy, Mińska Mazowieckiego, Siedlec, Otwocka, Łowicza, czy Sochaczewa.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zbudowały obok peronu nr 1 nowy parking dla 40 samochodów. 3 miejsca są przeznaczone do parkowania dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. Parking ułatwia łączenie podróży samochodem i pociągiem. Okoliczni mieszkańcy będą mogli zostawiać pojazdy, by szybkimi i ekologicznymi pociągami dojechać do szkół i pracy w Warszawie.

Przystanek Błonie Rokitno

Przystanek Błonie Rokitno obsługuje podróżnych od 3 września br. Wybudowano dwa nowe jednokrawędziowe perony o długości 200 metrów z wiatami, ławkami, czytelnym oznakowaniem, tablicami informacyjnymi i gablotami z rozkładem jazdy. Energooszczędne oświetlenie LED zapewnia lepszą orientację także po zmroku. Osobom o ograniczonej możliwości poruszania dostęp do pociągów ułatwia pochylnia. Na potrzeby rowerzystów ustawione zostały stojaki rowerowe.

mat. PKP PLK, fot. Damian Górski

Dodatkowo w ramach budowy przystanku, PLK SA wyremontowała w Błoniu przejazd kolejowo-drogowy na ul. Nowakowskiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 720. Wartość inwestycji w ramach „Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025” wyniosła niemal 14 mln zł netto, w tym wartość parkingu to prawie 450 tys.