Nowy Pejzaż Miejski, czyli projektowanie w erze post-covid

Wielkie kryzysy prowadzą zwykle do głębokich zmian społecznych, na dobre lub na złe. Konsekwencje wojen i kryzysu gospodarczego były przedmiotem wielu badań; mniej konsekwencje pandemii. Podobnie jak wojny i depresje, pandemia oferuje coś nowego dla naszego społeczeństwa, pozwalając nam zobaczyć wszystkie zaniedbane miejsca – pisze architekt i analityk pracowni Kuryłowicz & Associates Architecture Studio.

Błyszczący czerwony dziób pociągu SKM zbliża się do mojej stacji PKP Michalin. Zawiązuję chustkę na twarz, a kowboj dzieciństwa we mnie, dostaje z tego gestu nutkę satysfakcji. Wsiadam. Dziwnie jest jechać pociągiem z powrotem do miasta po tak długim czasie. Atmosfera podczas lockdown’u była niesamowicie czysta; gwiazdy były bardziej widoczne i relacja między ludzkością a światem przyrody była bardziej zrównoważona. Takie przyjemne zmiany oczywiście odbyło się kosztem upadku gospodarki i niektórych zniszczonych marzeń. Kupuję bilet w biletomacie w pociągu i niczego więcej nie dotykam. Następnie jadę tramwajem na piękną, wysadzaną drzewami Saską Kępę na spotkanie w biurze Kuryłowicz & Associates, w którym pracuję.

Jako ojciec trójki dzieci , wraz z moją rodziną czerpiemy dużo radości mieszkając w bliźniaku z ogrodem w Józefowie. W czasie pandemii nie mogłem bardziej zgodzić się z cytatem meksykańskiego architekta Luisa Barragana, ogród bez względu na swoją wielkość „powinien obejmować: nic mniej niż cały Wszechświat”. Tak było. Z resztek drewna z garażu zrobiliśmy domek dla ptaków i złożyliśmy razem w prostą formę inspirowaną rzeźbami amerykańskiego artysty Donald Judd. Wśród gości w tym domku były ptaki, ale także wiewiórka które moje dzieci nazwali Rudzik. W weekendy chodziliśmy do lasu (kiedy było wolno) i robiliśmy fort z upadłych drzew bawiąc się w Robin Hooda. Życie, praca i edukacja w domu z pewnością otworzyły nam oczy na życie poza normą.

Pandemia zmieniła sposób w jaki myślimy o mieście

Wysiadając z tramwaju na rondzie Jerzego Waszyngtona, spoglądam na panoramę Warszawy i przypominam sobie, że kiedyś chciałem mieszkać w centrum miasta. Spędzając większość życia poza Polską w USA i Wielkiej Brytanii - po ślubie dzieliłbym się z żoną marzeniami, że kiedyś znajdziemy stare mieszkanie, strych kamienicy, może na Mokotowie, które wyremontujemy i przekształcimy w coś własnego - moja żona zawsze marzyła o miejscu, które byłaby zalane światłem dziennym. Co tydzień odwiedzalibyśmy muzea, odbieralibyśmy na śniadanie świeże rogaliki z piekarni po drugiej stronie ulicy i cieszylibyśmy się z pikników w parkach miejskich, które Warszawa ma do zaoferowania.

Wiele się zmieniło. Rzeczy takich jak edukacja dzieci, rodzina i jakość życia, zmusiło nas do przeniesienia się na krańcach miasta, z którego teraz dojeżdżam do pracy. Pandemia wywołała szereg złożonych czynników. Jednym z nich jest to, że więcej pracujemy z domu, skracając czas podróży i zaczęliśmy zmieniać nasz salon w domowe biuro lub sypialnię w miejsce, w którym chowamy się przed dziećmi, aby móc popracować.