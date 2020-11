Nowy projekt nagradzanej pracowni

Pracownia Reform Architekt zgarnęła w tym roku kilka ważnych międzynarodowych nagród za swoje projekty. Teraz są w przededniu realizacji kolejnego. O inspiracjach za Dark House, który wydaje się pozostawać w ruchu opowiedział architekt Marcin Tomaszewski z pracowni REFORM Architekt.

Inspiracje można czerpać z wielu miejsc, ludzi, przedmiotów czy otaczającej natury. W tym zawodzie kreatywność musi być na najwyższym poziomie, a wie o tym doskonale architekt Marcin Tomaszewski, któremu nie brakuje pomysłów do tworzenia niestandardowych brył i koncepcji architektonicznych. RE: DARK HOUSE to jeden z jego najnowszych projektów. W założeniu miał być niedostępny z zewnątrz, otwarty i bezpieczny dla właściciela.

Położenie domu jest zawsze jednym z ważniejszych czynników, które architekt sprawdza przed rozpoczęciem prac projektowych. –Przed projektowaniem zawsze chce zobaczyć teren, gdzie ma stanąć dom – to zdecydowanie ułatwia pierwsze kroki podczas tworzenia projektu. W tym przypadku teren jest lekko nierówny i skarpowaty oraz mocno zalesiony. Nie chciałem, by dom wyglądał jak wbity w teren. Pomimo prostego, wręcz prostolinijnego rzutu, elewację postanowiłem więc nieco rozbrylić i wprawić w ruch. W praktyce oznacza to, że raz wysuwa się na 1,5 m do przodu, innym razem do tyłu. Wszystko miało na celu uniknięcie wycinki drzew, które są nieodzownym elementem krajobrazu wokół domu. Wspomnianą ruchomą strukturę budynku osiągnąłem dzięki licznym przesunięciom – mówi Marcin Tomaszewski z pracowni REFORM Architekt.

Działka liczy 3000 mkw. powierzchni, a budynek będzie posiadał 320 mkw. Bryła została zaprojektowana na różnych wysokościach, jednak nieodczuwalnych dla domownika. Poprzez wspomniane nierówności, architekt naśladuje drzewa, które także wyrastają na różnych poziomach.

Na zewnętrznej elewacji zostanie wykorzystany jeden materiał – tynk w oryginalnym kolorze Grigio Naturale RF stworzonym specjalnie do tej realizacji przez Marcin Tomaszewskiego, który w zależności od płaszczyzny ściany będzie w różny sposób zarysowywał się na elewacji. Raz w pionie, raz w poziomie, a innym razem pod ukos i tym sposobem osiągnie zamierzony efekt „zadrapania”. Dzięki temu zabiegowi budynek zyskał niepowtarzalną fakturę oraz pewna funkcjonalność obiektu została w niego wtopiona tak jak np. wrota garażowe, wejście do budynku oraz inne elementy na elewacji. Skromny dla niechcianych gości dom, ma być przede wszystkim bezpieczny dla inwestora, dlatego dopiero na tyłach domu widoczne są okna i wszelkie zaplanowane wewnątrz funkcje. Układ wewnętrzny został zaprojektowany w prosty, schematyczny sposób z podziałem na trzy strefy – dzienną (open space), nocną (sypialnie i łazienki) oraz techniczną (garaż i inne pomieszczenia techniczne).

Budynek kameleon

Frontowa elewacja mimo wrażenia ciemnej szarości, w rzeczywistości będzie wpadała w różne odcienie ciemnego brązu oraz naturalnej szarości – w zależności od pory dnia oraz pory roku, co nawiązuje do kolorystyki otaczającej natury i terenu. Wspomniany krajobraz stanowił dużą inspirację w projekcie, w którym powstała bryła ma być jak kameleon - wtapiać się w otoczenie.

Projekt został od razu zaakceptowany przez klienta. – Prezentacja efektów mojej pracy to przede wszystkim przekazanie idei w formie wizualizacji fotorealistycznych wkomponowanych w zdjęcia działki, które sam osobiście wykonuję, robią zawsze piorunujące wrażenie – mówi Tomaszewski. Architekt z doświadczenia wie, że kluczem do sukcesu jest przede wszystkim rozmowa oraz wywiad z Klientem odnośnie jego oczekiwań. Dopiero tę wiedzę architekt może zestawić ze swoją wizją, której zarys powstaje już na pierwszym spotkaniu.

RE: DARK HOUSE wkrótce będzie realizowany.