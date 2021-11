Nowy projekt Schwitze Górski w galerii Vivo! Lublin

Pracownia Schwitze Górski zaprojektowała salon, będący stacjonarnym konceptem sklepów Fitanu.com. Showroom powiększył ofertę galerii VIVO! Lublin.

Z końcem października ofertę modową VIVO! powiększył sklep stacjonarny FITANU.COM, pierwszy w regionie Polski wschodniej.

Showroom to nowy, stacjonarny koncept sieci sklepów GK Martes Sport Sp. z o.o., do jesieni 2020 roku bazujący wyłącznie na prężnie działającej platformie sprzedażowej online.

Projekt salonu został przygotowany we współpracy z pracownią Schwitzke Górski.

Salon otwarty 29 października w stolicy Lubelszczyzny znajduje się na poziomie +1 centrum handlowego i zajmuje powierzchnię 775 m kw. To nowoczesny punkt, którego projekt został przygotowany we współpracy z pracownią Schwitzke Górski, z unikatowym designem, czytelną komunikacją, odpowiednim doborem kolorów, podziałem sklepu na działy tematyczne oraz prostą, ekskluzywną estetyką. W tak przyjaznym otoczeniu klienci mogą realizować zakupy mając do dyspozycji wygodne przymierzalnie oraz profesjonalną obsługę.

W nowo otwartym w VIVO! Lublin FITANU.COM można nabyć kultowe marki premium, nowości oraz bestsellery najlepszych producentów oraz sportowo-lifestylowy asortyment. Grono marek jest stale rozbudowywane o nowe, oczekiwane przez konsumentów brandy. Dodatkowym atutem miejsca jest strefa sprzętu, gdzie klienci mają dostęp do rozbudowanej oferty sprzętu narciarskiego, rowerów, akcesoriów rowerowych, skatingu, a także przyrządów fitness.