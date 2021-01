Nowy projekt spod kreski Zaha Hadid Architects pełny jest ekologicznych rozwiązań

Zaha Hadid Architects (ZHA) została ogłoszona zwycięzcą konkursu projektowego na budowę Tower C w Shenzhen Bay Super Headquarters Base.

Shenzhen Bay Super Headquarters Base będzie ważnym centrum biznesowym i finansowym w Shenzhen obsługującym obszar Greater Bay w Guangdong, Hongkongu i Makau. Uwzględniając miejsca na międzynarodowe konferencje, wystawy, programy kulturalne i artystyczne, baza główna będzie obejmować osiedla mieszkaniowe, centrum transportowe, łąki botaniczne i strefę przybrzeżną z terenami podmokłymi.

Tower C autorstwa Zaha Hadid Architects w bazie super centrali w Shenzhen Bay odpowiada lokalizacji na przecięciu planowanej zielonej osi północ-południe i korytarza miejskiego ze wschodu na zachód w Shenzhen. Łącząc się bezpośrednio z sąsiednim parkiem i placami, które przekształcają się w tarasowy krajobraz rozciągający się w górę w ramach dwóch wież, projekt zaprasza publiczność do serca budynku, gdzie atrakcje kulturalne i rekreacyjne znajdują się na rozległych mostach, które łączą wieże i dają panoramiczne widoki na miasto.

Obsługiwane przez rozwijającą się sieć metra w Shenzhen, schodkowe podium Tower C integruje się z parkiem, tworząc nową przestrzeń publiczną dla tego dynamicznego miasta, które stało się globalnym centrum innowacji technologicznych. Połączenie krajobrazów parku z miejskimi placami na niższych poziomach wieży zapewnia bezpośredni dostęp dla pieszych i światło dzienne do węzła transportu publicznego pod ziemią. Projekt obejmuje również obszerny parking dla rowerów i punkty ładowania.

W oparciu o narzędzia do modelowania 3D opracowane przez ZHA, które optymalizują wydajność brył architektonicznych, orientacji i proporcji elewacji do podłogi, projekt Tower C to wielowymiarowe pionowe miasto dwóch wież na prawie 400 m, zapewniające wolną od kolumn, naturalnie oświetloną przestrzeń biurową , handlowo-rozrywkowe i gastronomiczne wraz z hotelem, centrum kongresowym i obiektami kulturalnymi z galeriami wystawienniczymi.

Podwójnie izolowana, zespolona szklana ściana osłonowa projektu Tower C wprowadza przeszklenia jako pionowe kanały do ​​samodzielnego zacienienia i zawiera rejestry wentylacyjne w kanałach, które wciągają powietrze z zewnątrz przez obsługiwane wnęki; zapewnienie naturalnej i hybrydowej wentylacji z bardzo skuteczną kontrolą środowiska dla każdego piętra.

Połączone z inteligentnymi systemami zarządzania dzielnicy, które stale monitorują warunki zewnętrzne i wewnętrzne, wewnętrzne kontrole środowiskowe będą dostosowywać się w czasie rzeczywistym, aby zmniejszyć zużycie energii dzięki wysokowydajnym urządzeniom i optymalizacji instalacji agregatów chłodniczych w sieciach centralnych dzielnicy. Projekt obejmie również zbieranie i recykling wody, a także fotowoltaikę do pozyskiwania energii słonecznej dla dzielnicy.