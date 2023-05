Nowy przystanek powstanie na trasie z Bydgoszczy do Piły

W Trzeciewnicy w woj. kujawsko–pomorskim PKP PLK wybudują nowy przystanek kolejowy.

Mieszkańcy Trzeciewnicy w woj. kujawsko–pomorskim zyskają lepszy dostęp do kolei.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ogłosiły przetarg na zaprojektowanie i budowę nowego przystanku na trasie z Bydgoszczy do Piły.

Powstaną wysokie perony, do których dojścia będą dostosowane do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach ruchowych; pojawią się wiaty, ławki i energooszczędne oświetlenie.

Nowy przystanek w Trzeciewnicy, na linii kolejowej nr 18 (Kutno – Piła Główna), ułatwi podróże koleją w kierunku Nakła nad Notecią i Piły oraz Bydgoszczy. W sąsiedztwie przejazdu kolejowo – drogowego w ciągu ul. Łąkowej powstaną dwa perony. Wysokie konstrukcje ułatwią wsiadanie do pociągów. Wygodne dojścia do peronów będą dostosowane do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. Oczekiwany komfort obsługi zapewnią wiaty, ławki, gabloty na informacje dla pasażerów i rozkłady jazdy oraz oznakowanie. Zamontowane zostanie jasne, energooszczędne oświetlenie.

PLK S.A. ogłosiły postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej oraz prac budowlanych. Zakończenie budowy przystanku planuje się w I połowie 2025 r. Inwestycja zostanie sfinansowana ze środków „Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025”.

Na terenie woj. kujawsko – pomorskiego Program obejmuje m.in. przebudowę peronów na przystanku Bydgoszcz Zachód, budowę nowych przystanków Grudziądz Centrum, Grudziądz Tuszewo, Grudziądz Rządz, Tuchola Rudzki Most oraz przebudowę przejścia podziemnego na stacji Nakło nad Notecią. Z efektów Programu korzystają już mieszkańcy Grzybna, gdzie zmodernizowano przystanek na linii z Bydgoszczy do Chełmży.

W „Rządowym programie budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025” uwzględniono 314 lokalizacji w całej Polsce. Na liście podstawowej jest 185 lokalizacji, a na liście rezerwowej 129.