Nowy przystanek Warszawa Grochów będzie gotowy już w grudniu. W kolejce kolejne

Nowy przystanek Warszawa Grochów będzie gotowy już w grudniu. Trwają także prace na stacji Warszawa Wawer oraz przystankach Warszawa Gocławek i Warszawa Olszynka Grochowska.

REKLAMA

Od grudnia pasażerowie skorzystają z nowego przystanku Warszawa Grochów, tuż przy szpitalu na ul. Szaserów w Warszawie.

Przebudowywana jest także stacja Warszawa Wawer oraz przystanki Warszawa Gocławek i Warszawa Olszynka Grochowska.

Zakończenie prac zasadniczych i oddanie przystanków do użytku zaplanowano w grudniu br.

Kontynuowane są prace przy budowie 5 nowych przejść podziemnych.

Od grudnia pasażerowie skorzystają z nowego przystanku Warszawa Grochów, tuż przy szpitalu na ul. Szaserów w Warszawie. Widać już nowe perony. Wykonawca modernizuje tory i rozjazdy między Warszawą Wschodnią a Warszawą Wawer. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. realizują projekt o wartości 422 mln zł netto. Projekt współfinansowany jest ze środków unijnych POIiŚ.

Inwestycja na linii otwockiej zwiększy atrakcyjność i dostępność kolei w aglomeracji i regionie oraz na trasach dalekobieżnych. Cztery tory między Warszawą Wschodnią a Warszawą Wawer umożliwią rozdzielenie ruchu aglomeracyjnego od dalekobieżnego. Wykonawca modernizuje dwa tory i układa nowe rozjazdy między Warszawą Wschodnią a Warszawą Wawer (lk7). Montowana jest nowa sieć trakcyjna.

Przebudowywana jest stacja Warszawa Wawer oraz przystanki Warszawa Gocławek i Warszawa Olszynka Grochowska. Przy szpitalu na ul. Szaserów widać peron wyspowy przystanku Warszawa Grochów. Kolej zapewni lepszy dojazd m.in. do osiedli i kliniki. Na przystanku będzie system informacji pasażerskiej.

Wykonawcy wylewają beton na nowym przystanku Warszawa Gocławek, fot. Anna Znajewska-Pawluk, fot. mat. PKP PLK

Przystanek Warszawa Gocławek zyskuje nowy peron wyspowy pod wiaduktem na ul. Marsa. Dla wygody pasażerów, przystanek został przesunięty w stronę Warszawy Wschodniej o ok 150 m. Budowane są windy i schody, które ułatwią dostęp na wiadukt.

Na przystanku Warszawa Olszynka Grochowska peron jest przebudowywany, remontowana jest wiata przystankowa. Będzie system dynamicznej informacji pasażerskiej. Kładka nad torami została rozebrana a w jej miejsce zostanie zbudowana nowa wyposażona w windy. Wybudowane zostaną dodatkowe przejścia do rezerwatu Olszynka Grochowska.

Kontynuowane są prace na stacji Warszawa Wawer, która zapewni lepszy dostęp do kolei. Przystanek będzie dostosowany do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. Będą wiaty, ławki i tablice informacyjne. Dojście do peronu zapewni nowe przejście podziemne.

Kontynuowane są prace przy budowie 5 nowych przejść podziemnych dostosowanych do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach poruszania się, przy ul. Goździków i ul. Korkowej; przy ul. Edisona i ul Skrzyneckiego (pod wiaduktem ul. Płowieckiej), pomiędzy ulicami IV Poprzeczna a V Poprzeczna.

Zakończenie prac zasadniczych i oddanie przystanków do użytku zaplanowano w grudniu br. W 2024 r kontynuowane będą prace związane m.in. z zadaszeniem przejść podziemnych oraz uruchomieniem systemu dynamicznej informacji pasażerskiej.

Od 10 grudnia br., na odcinku Warszawa Wschodnia Osobowa – Warszawa Wawer będą kursowały 144 pociągi regionalne. Czas przejazdu z Warszawy Wawer do Warszawy Śródmieście to ok. 19 minut, a z nowego przystanku Warszawa Grochów ok. 12 min.

Inwestycja „Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk na odcinku Warszawa – Otwock – Dęblin – Lublin, etap IIa” odcinek Warszawa Wschodnia Osobowa – Warszawa Wawer, o wartości ok. 422 mln zł netto, jest współfinansowana ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.