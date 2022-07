Nowy psi park w Łodzi. Inwestycji chcieli mieszkańcy

Na osiedlu Ruda w Łodzi powstało miejsce dedykowane dla psów i ich miłośników. Nowy psi park powstał dzięki Budżetowi Obywatelskiemu.

Na osiedlu Ruda w Łodzi powstał nowy psi park.

Inwestycja kosztowała 170 tys. zł i została sfinansowana z Budżetu Obywatelskiego.

Park składa się z typowego wybiegu oraz strefy treningowej.

Powstały przy ul. Dzwonowej w Łodzi psi park składa się z dwóch stref z nawierzchnią piaskową. Jedna z nich to typowy wybieg dla psów, na którym zwierzaki mogą się wybiegać, być prowadzane na smyczy, socjalizować, się poprzez spotkania z innymi psami czy po prostu odpocząć.

Druga strefa psiego parku to część treningowa. Wyposażona jest w urządzenia takie jak: kładka, szałas, drążki do przeskoków z pięciopoziomową regulacją wysokości, tunel, równoważnia oraz słupki do slalomu.

W ramach inwestycji powstały również kosze na psie odchody, ławki do siedzenia oraz zwykłe kosze na śmieci. Koszt inwestycji wyniósł 170 tys. zł.