Nowy punkt orientacyjny w mieście zwraca uwagę architekturą

W Sztokholmie stanął nowy wieżowiec, który pretenduje do bycia nowym punktem orientacyjnym miasta. Oprócz bycia jednym z najwyższych obiektów w mieście, wyróżnia się efektowną architekturą i zrównoważonym projektem.

W centrum Sztokholmu stanął nowy wieżowiec, będący nowym punktem orientacyjnym miasta.

Obiekt wyróżnia efektowna elewacja. Wnętrza zaprojektowano z myślą o biurze jako miejscu spotkań.

Architekci stojący za Sthlm 01 to firma Sauerbruch & Hutton, która jest znana z kolorowych i spektakularnych budowli.

Budynek uzyskał zielony certyfikat LEED Platinum.

Architektura jako narzędzie do kultowywania kreatywności

Jeśli w naszym otoczeniu kładzie się duży nacisk na komfort, przestrzeń, kolor i oświetlenie, badania wykazują, że może to sprzyjać ludzkiej kreatywności. Związek pomiędzy osobą a miejscem może tę kreatywność wyzwalać. Sthlm 01 to nowy wieżowiec w Sztokholmie, który przyczynia się do wyzwalania takiej kreatywności poprzez komunikację i interakcje. Budynek uzyskał unikatowy zielony certyfikat LEED Platinum.

Zamknięta bryła budynku stanowi neutralny element w tętniącym życiem otoczeniu. Elewację budynku tworzą kanciaste kształty, a uzupełniające się kolory tworzą mieszankę barw, gdy światło pada na budynek. Sthlm 01 to także nowy punkt orientacyjny dla miasta. Architekci stojący za Sthlm 01 to firma Sauerbruch & Hutton, która jest znana z kolorowych i spektakularnych budowli.

- Największym wyzwaniem w tym projekcie było osiągnięcie wszystkich naszych celów pod względem czasu i budżetu. Jest to wspaniały budynek z wieloma różnymi innowacjami technicznymi, które wymagały dużo czasu na przeprowadzenie testów i dostosowania rozwiązań stworzonych specjalnie dla tego projektu. Przykładem może być wpuszczona fasada, wolnostojące zadaszenie oraz specjalnie zaprojektowany system wentylacji wysokotemperaturowej. Dzięki naszej bliskiej współpracy z wykonawcami i konsultantami jesteśmy bardzo zadowoleni z rezultatu - mówi Lina Lahiri, Partner w Sauerbruch Hutton.

Biurowiec będący miejscem spotkań

Budynek jest nie tylko obiektem przyciągającym wzrok, ale również miejscem spotkań. Priorytetem są przestrzenie wspólne, a na dawnych terenach przemysłowych powstała nowa architektura z przestrzenią dla 1500 stanowisk pracy i miejscem dla kreatywności. Dzięki swym 102 metrom wysokości, Sthlm 01 jest jednym z najwyższych budynków w stolicy, a wykonawca, firma Skanska, zadbała o to, by w pełni to wykorzystać - Niklas Ahlbom będzie serwował najwyższej jakości jedzenie i napoje w restauracji i barze na dachu zlokalizowanym na 27 piętrze.

- Sthlm 01 to spektakularny budynek zdobiący sylwetkę Sztokholmu. Wierzę, że budynek jest dobrze odbierany przez mieszkańców i mam nadzieję, że stanie się symbolem kreatywnego południa - mówi Magnus Hellsten z firmy Skanska.

Zrównoważony budynek