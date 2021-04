Nowy Rynek: garść faktów o wielofunkcyjnym projekcie Skanska w Poznaniu

Od 2017 roku Skanska realizuje w Poznaniu wielofunkcyjny kompleks Nowy Rynek. Do jego tworzenia zaangażowane zostały najlepsze pracownie projektowe, a kompleks oprócz powierzchni biurowych dostarczy nową przestrzeń do relaksu i odpoczynku dla mieszkańców Poznania.

REKLAMA

Nowy Rynek to wielofunkcyjny kompleks realizowany przez Skanska w stolicy Wielkopolski, którego całkowita powierzchnia użytkowa wyniesie ponad 100 tys. mkw.

Projekt urbanistyczny, czyli całościową koncepcję zagospodarowania oraz projekt budynku E wykonała pracownia JEMS Architekci.

Biurowiec otrzymał już precertyfikat LEED na najwyższym platynowym poziomie, a także będzie się ubiegać o WELL Core&Shell

Dzięki rynkowi wewnątrz kompleksu, mieszkańcy Poznania zyskają nowe miejsce do spotkań i rekreacji wypełnione zielenią

Za zagospodarowanie przestrzeni w ramach kompleksu odpowiedzialna jest lokalna pracownia Ultra Architects.

Nowy Rynek to wielofunkcyjny kompleks realizowany przez Skanska w stolicy Wielkopolski. Budowa pierwszego etapu rozpoczęła się latem 2017 roku, a niespełna miesiąc temu szwedzki deweloper rozpoczął wznoszenie kolejnego budynku, oznaczonego literą E, który domknie powstający, nowy kwartał miasta. Dostarczy on ok. 28 500 mkw. nowoczesnej i zdrowej powierzchni biurowej, a zaprojektowany z największą starannością rynek, znajdujący się wewnątrz kompleksu, stworzy dla mieszkańców Poznania przestrzeń do relaksu i odpoczynku.

Przeczytaj także >> TOP: Ranking najciekawszych projektów mixed-use w kraju

Nowy Rynek to wieloetapowy projekt o różnej funkcjonalności, którego całkowita powierzchnia użytkowa wyniesie ponad 100 tys. mkw. Skanska realizuje go z myślą dostarczenia mieszkańcom nowej przestrzeni miejskiej, przy jednoczesnym zachowaniu historii tego miejsca. Do współpracy przy projektowaniu poszczególnych budynków oraz przestrzeni wspólnej całej inwestycji deweloper zaprosił kilka najlepszych pracowni architektonicznych w Polsce.

Wielofunkcyjny kompleks

Projekt urbanistyczny, czyli całościową koncepcję zagospodarowania oraz projekt budynku E wykonała pracownia JEMS Architekci. Koncepcja odwołuje się do historii Poznania z przełomu XIX i XX w., kiedy nastąpił dynamiczny rozwój terytorialny miasta. Z kolei za zagospodarowanie przestrzeni w ramach kompleksu odpowiedzialna jest lokalna pracownia Ultra Architects.

– Nowy Rynek to nasza największa i jednocześnie pierwsza tego typu inwestycja w Polsce. Kompleks powstaje na terenie 3,8 ha i realizowany jest w miejscu dawnego dworca PKS, na skrzyżowaniu najważniejszych linii komunikacyjnych, w samym sercu dynamicznie rozwijającej się części miasta, otoczony parkami i historyczną zabudową Wildy. Wiemy jak ważna dla mieszkańców jest to część Poznania, tym samym projekt powstał z myślą właśnie o nich i o przywróceniu tego cennego fragmentu stolicy Wielkopolski – mówi Konrad Ziejewski, menadżer projektu w spółce biurowej Skanska, odpowiedzialny za najnowszy etap Nowego Rynku. – Wraz z oddaniem budynku E, mieszkańcy zyskają także nowe miejsce do spotkań, relaksu i spędzania czasu wolnego w postaci ogólnodostępnego rynku wewnątrz kompleksu – dodaje Konrad Ziejewski.

Ekologiczny biurowiec z widokiem