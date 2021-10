Nowy Rynek w Poznaniu. Tak Medusa Group projektowali Budynek D

Powstający w Poznaniu kompleks budynków Nowy Rynek projektowało kilka renomowanych pracowni architektonicznych. Swój wkład w inwestycję miało również studio Medusa Group, odpowiedzialne za projekt Budynku D.

Teren między ulicami Matyi, Przemysłową, ks. Jakuba Wujka i Wierzbięcicami zmienia funkcje. W miejsce dawnego obszaru dworca autobusowego i zajezdni powstaje Nowy Rynek – kompleks pięciu budynków o funkcji biurowej i mieszkaniowej z usługami zlokalizowany na obszarze niemal 4 ha. Nową wartością dla Poznania jest też zielony, otwarty dziedziniec, pomyślany jako ważny trakt komunikacyjny w centrum miasta.

To pierwsza tak poważna inwestycja w stolicy Wielkopolski, w której swoje doświadczenia połączyło kilka doświadczonych pracowni architektonicznych: Maćków Pracownia Projektowa, JEMS Architekci, Ultra Architects i Medusa Group.

Bytomskie studio odpowiada za projekt tzw. Budynku D. Zadaniem architektów z Medusy było powiązanie kompleksu z dzielnicą mieszkaniową Wilda, tak aby bryła biurowca nie zdominowała sąsiedniej zabudowy.

Wizualna lekkość i gra światła

Zaprojektowanie wypiętrzających się struktur i tarasowych podcieni miało na celu rozbicie masywnej bryły i nadanie jej nieco wizualnej lekkości oraz subtelności. W przyziemiu przeszklone witryny odrywają gmach od ziemi. Odciążeniu budynku posłużyło także zróżnicowanie charakteru i kolorystyki elewacji pokrytych pionowym układem kątowników, które pełnią funkcję zacieniaczy. Ten olbrzymi radiator odprowadza ciepło na zewnątrz budynku, a dwupowłokowa fasada oryginalnie mieni się odcieniami zieleni przechodząc ku górze w barwę rdzawego różu.

Światłocienie pionowych elementów mnożą się i zmieniają wraz z porą dnia, dodając elewacji głębi. Rozsunięcie brył utworzyło podcienia, nadwieszenia odsłoniły podbrzusze budynku.

Śródmiejski charakter Nowego Rynku

Ważny dla percepcji budynku element stanowi wyoblony dziedziniec. Szeroki, stanowi integralną część kompleksu, nadając mu rangę strefy stanowiącej rozwinięcie i wzbogacenie budynku. Ogólnodostępny pasaż tworzy łącznik osiedla Wilda z dworcem.

Zlokalizowane centralnie patio – podobnie jak wszystkie budynki kompleksu - pozbawione będzie jakichkolwiek barier architektonicznych. Jest zaczynem nowego miejskiego rynku, otwierając się na spotkania, rekreację i rozrywkę charakterystyczne dla śródmiejskiego charakteru miejsca.

Powstaje też symboliczny most z przeszłością, który przyjmie formę instalacji w otwartej strefie budynku. 60 tabliczek z nazwami miejscowości, do których odjeżdżały autobusy, to nasz ukłon dla historii miejsca, gdzie przez ponad 60 lat działał dworzec PKS. Nie chcąc wymazać kontekstu, nawiążemy do niego również w abstrakcyjnej grafice, inspirowanej historycznymi fotografiami